La Commission européenne s’est dotée d’une sous-commission chargée de lutter contre l'islamophobie…

La Commission européenne dispose dorénavant d’une sous-commission chargée de lutter contre l'islamophobie.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

A la tête de cette structure, une française nommée Marion Lalisse. Sur sa page, elle s’ exprime en français et en arabe. Et c’est en arabe qu’elle a souhaité bonnes fêtes "à tous ses compatriotes musulmans".

Et elle est voilée comme il se doit. Pas sûr qu’elle soit très objective. Mais la Commission de Bruxelles n’en a cure. On aurait espéré qu’elle se serait préoccupée de l’islamisme et du salafisme. Mais pour ça, il faudrait quelqu'un d'autre que Marton Lalisse.

A notre connaissance, les islamophobes européens ne tuent et n’égorgent personne. Connaît-on des catholiques qui assassinent en criant "Jésus est grand" ? Connaît-on des juifs qui égorgent en clamant "Jéhovah est grand" ?

La Commission de Bruxelles est affectée d’un strabisme divergent qui l’empêche de voir ce qu’elle a sous ses yeux. Si c’est ça l’Europe alors "fuck the Europe" ?