La colère des agriculteurs, émotion instrumentalisée par l’extrême droite. Vraiment…?

L'assimilation des agriculteurs à l'extrême droite est un signe évident que les élites européennes craignent de perdre le contrôle de l'agenda politique.

Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.

Depuis quand soutenir les agriculteurs européens qui se battent pour leurs moyens de subsistance et leurs communautés rurales relève-t-il de l'extrême droite ? Si l'on en croit la couverture médiatique des manifestations d'agriculteurs, on pourrait s'attendre à les voir défiler à Berlin ou à Paris en bottes de cheval plutôt qu'en chaussures de travail en caoutchouc (Wellingtons pour les Britanniques).

La diffamation politique d'"extrême droite" à l'encontre des agriculteurs durement éprouvés montre à quel point les élites européennes ont perdu le contact avec la réalité de la vie des peuples d'Europe. Nous devrions ignorer ces insultes et soutenir les agriculteurs qui se battent.

Les manifestations des agriculteurs en colère se sont étendues à l'ensemble de l'Union européenne, avec d'imposants convois de tracteurs bloquant les routes et les villes de la Roumanie à Rome, du Portugal à la Pologne, de la Bulgarie à Bruxelles et au-delà.

Les revendications spécifiques des agriculteurs peuvent varier d'un pays à l'autre. Mais ce qui les unit tous, c'est l'opposition à la façon dont les élites de l'UE subordonnent la politique agricole à leur programme vert et à leur obsession du "Net Zero", ce qui entraîne davantage de difficultés pour les agriculteurs et une augmentation des prix des denrées alimentaires pour les autres Européens.

Alors que les convois de tracteurs bloquaient les villes allemandes en janvier, le président de l'association des agriculteurs, Joachim Rukwied, a précisé qu'ils ne protestaient pas seulement contre les réductions des subventions aux carburants proposées par le gouvernement, mais contre un système européen dans lequel "la politique agricole est élaborée à partir d'une bulle urbaine et anarchique et contre les familles d'agriculteurs et les zones rurales".

Cette semaine, en Pologne, Janusz Bialoskorski, un agriculteur de 62 ans, a déclaré aux médias : "Ils parlent de protection du climat. Mais pourquoi cela devrait-il se faire aux dépens des agriculteurs ?" Les agriculteurs, a-t-il souligné, ne sont pas responsables de la pollution industrielle et "nous ne nous rendons pas non plus à Davos dans nos jets".

Ces agriculteurs sont désormais en première ligne d'une révolte populiste plus large, contre ces élitistes qui se rendent en jet privé au Forum économique mondial dans le luxueux Davos, en Suisse, où ils font la leçon au reste d'entre nous sur la façon de sauver la planète en sacrifiant notre niveau de vie.

Leurs protestations mettent en évidence le fossé béant entre les beaux discours de l'oligarchie verte bruxelloise et la triste réalité de ce que ces politiques Net Zero signifient pour les gens ordinaires dans les champs boueux des Flandres ou sur les étagères des supermarchés de Florence.

C'est pourquoi les agriculteurs en lutte ont capté l'imagination de millions d'autres Européens qui travaillent dur. C'est aussi pour cela qu'ils ont semé la terreur dans le cœur des responsables politiques et médiatiques de l'Union européenne, en particulier à l'approche des élections européennes de juin.

"Les agriculteurs de l'UE poussés par l'extrême droite"

La réaction du sommet a été de tenter de délégitimer les manifestations en qualifiant les agriculteurs d'"extrême droite" ou, au mieux, de simples paysans manipulés par des extrémistes politiques de droite.

Le week-end dernier, le journal britannique Observer (sœur dominicale du journal libéral Guardian), la voix la plus pro-UE des médias britanniques, s'est inquiété à voix haute de la façon dont la cause des agriculteurs européens "a été adoptée avec enthousiasme par une extrême-droite populiste résurgente".

Des craintes similaires ont été exprimées à plusieurs reprises dans les médias qui soutiennent Bruxelles cette année : "Bruxelles peine à apaiser les agriculteurs alors que l'extrême droite attise les protestations" et "Les agriculteurs de l'UE encouragés par l'extrême droite" (Financial Times) ; "Comment l'extrême droite vise à monter l'indignation des agriculteurs au pouvoir en Europe" (Politico) ; "L'extrême droite récolte la colère des agriculteurs à travers l'Europe" (France 24) etc. etc.

L'establishment de l'UE et ses amis des médias sont tellement déconnectés de la réalité de la vie des gens qu'ils s'imaginent apparemment que les agriculteurs naïfs d'Europe protestent uniquement parce qu'ils ont été "encouragés" ou "attisés" par des agitateurs d'extrême droite. L'idée que ces agriculteurs puissent être des gens tout à fait raisonnables, qui travaillent dur et qui sont simplement à bout de nerfs avec la bureaucratie européenne semble dépasser la compréhension de ces bureaucrates et de leurs porte-parole dans les médias.

Mais l'insulte "extrême droite" est bien plus qu'un malentendu. Comme toutes les perversions orwelliennes du langage politique, elle vise à redéfinir ce qui peut et ne peut pas être dit. Il s'agit d'une tentative délibérée de suggérer que les agriculteurs ont franchi la barrière qui délimite un débat politique "respectable" et se sont aventurés sur un terrain extrémiste dangereux. Le message est que leurs protestations ne doivent pas être considérées comme un élément "normal" de la politique démocratique.

"Le sang et la terre"

Ce message devient explicite lorsque les élites font appel à des politologues pour établir des parallèles avec la période la plus sombre de l'histoire européenne. Un "expert de l'extrême droite" de l'université de Gronginen s'inquiète du fait que "les problèmes des agriculteurs peuvent se prêter à l'idéologie d'extrême droite par nostalgie du passé", soi-disant en soulevant des thèmes qui touchent au "sang et à la terre".

Ce slogan, "le sang et la terre", était bien sûr un thème clé de l'idéologie nazie dans les années 1930, lié aux idées toxiques de pureté raciale allemande et au romantisme du retour à la terre. La diffamation politique de l'extrême droite à l'encontre des agriculteurs européens qui protestent a maintenant atteint un point tel que leur cause peut même être indirectement comparée à la montée d'Hitler. Si cela continue, ce n'est peut-être qu'une question de temps avant qu'un "expert" nous rappelle que le chef SS Heinrich Himmler était autrefois un éleveur de poulets avant de diriger les camps de la mort nazis.

C'est généralement un signe que vous êtes en train de perdre l'argument lorsque vous commencez à insinuer que vos adversaires pourraient être des nazis. La tentative d'assimiler les agriculteurs à l'extrême droite est un signe certain que les élites technocratiques de l'UE craignent de perdre le contrôle de l'agenda politique et risquent de perdre leur domination sur le Parlement européen au profit des nouveaux venus de la droite populiste lors des élections de juin.

En réalité, les agriculteurs européens, comme les millions d'autres Européens qui envisagent aujourd'hui de voter pour des partis nationalistes et populistes, n'ont rien en commun avec les idéologues nazis. Les agriculteurs et les communautés rurales sont des personnes conservatrices et respectueuses des lois qui ont été poussées à des protestations désespérées par l'impact des objectifs Net Zero et des politiques vertes punitives qui leur donnent l'impression, comme l'a dit un jeune agriculteur espagnol furieux qui manifestait avec son tracteur à Pampelune la semaine dernière, qu'"ils sont en train de nous noyer avec toutes ces réglementations".

Moins d'agriculture, moins de nourriture

Comme l'indique le titre d'un récent rapport du groupe de réflexion MCC Brussels, les communautés agricoles européennes sont confrontées à rien de moins qu'une "guerre silencieuse contre l'agriculture", menée depuis Bruxelles.

Pendant des décennies, la politique agricole de l'UE visait à assurer une production efficace, bon marché et sûre de denrées alimentaires pour nourrir les peuples d'Europe et faire en sorte que le continent ne connaisse plus jamais la famine. Aujourd'hui, cette politique a été confisquée par l'idéologie verte, qui exige que les agriculteurs utilisent moins de terres et des méthodes moins intensives pour produire moins d'émissions. En somme, cela signifie moins d'agriculture et moins de nourriture produite.

Les agriculteurs subissent de plein fouet les réglementations idéologiques imposées par l'UE, avec des revenus en baisse et la fermeture d'exploitations familiales. Le reste de l'Europe est confronté à une flambée des prix due à la pénurie, qui est comblée par des importations de denrées alimentaires en provenance de pays dont les émissions sont bien plus élevées que celles du secteur agricole high-tech de l'UE.

Pour de nombreux Européens qui soutiennent aujourd'hui les agriculteurs, il s'agit toutefois de bien plus que du prix de la nourriture sur leur table. L'agriculture et les communautés rurales sont au cœur des idées européennes traditionnelles de communauté et d'image de soi. Les personnes qui vivent loin de la campagne peuvent désormais s'identifier aux agriculteurs qui résistent au même type de menace pour leur mode de vie que celle qu'ils considèrent comme posée, par exemple, par les politiques de l'UE en matière d'immigration de masse.

En réponse à la propagation des protestations des agriculteurs et à la vague de soutien plus large, les élites de l'UE ont - parallèlement à la campagne de peur de l'extrême droite - cherché à acheter les dirigeants des agriculteurs avec des concessions mineures et des promesses de "partenariat", comme l'a rapporté The European Conservative.

Pourtant, elles ne peuvent pas dissimuler longtemps leur attitude méprisante à l'égard des agriculteurs et des communautés rurales. Ainsi, le "Brussels Playbook" de Politico, fidèle chien de poche de la technocratie bruxelloise, se plaint que "à en juger par l'attention que les politiciens accordent aux agriculteurs (qui représentent 2,9 % de la population européenne en âge de travailler), on pourrait croire que nous vivons à l'époque féodale, où ils représentaient 90 % de la population de l'Europe". En vérité, ce genre d'attitude méprisante à l'égard des Européens en difficulté ne fait que confirmer le fossé qui sépare la minorité élitiste qui regarde le continent de haut depuis la "bulle" bruxelloise et le monde réel où au moins 90 % de la population de l'Europe moderne vit et travaille.

Loin d'être une sorte de retour en arrière féodal, les agriculteurs qui protestent sont en première ligne de la bataille pour l'avenir de la démocratie européenne. C'est pourquoi le reste d'entre nous devrait ignorer les insultes "d'extrême droite" et les tentatives de détournement du langage politique, et s'atteler à soutenir les communautés agricoles révoltées d'Europe dont le combat - avec des tracteurs puissants, et non des fourches - a fait craindre aux seigneurs du château de Bruxelles pour leur vie politique.

L'article a été publié initialement sur The European Conservative.