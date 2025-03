Eunyoung Choi est associée postdoctorale à l'École de gérontologie Leonard Davis de l'Université de Californie du Sud (USC). Elle a obtenu son doctorat en gérontologie à l'USC en 2022 et a ensuite suivi une formation postdoctorale à l'École de santé publique mondiale de l'Université de New York, avant de rejoindre l'USC. Le Dr Choi est spécialisée dans l'examen de l'impact des facteurs environnementaux sur les disparités en matière de santé cognitive chez les personnes âgées, en intégrant des approches biopsychosociales dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer et les démences apparentées (ADRD).