La Belgique, un Etat infiltré par les islamistes ?

Le problème de la Belgique n’est pas tellement « l’entrisme islamiste » en tant que tel. On ne peut pas dire qu’il y ait réellement un « entrisme » massif d’éléments islamistes qui noyauteraient l’Etat. Il y a, bien entendu, des fonctionnaires et des politiques qui sont acquis aux idées islamistes ou, au moins, qui défendent publiquement une vision rigoriste de la pratique religieuse musulmane. Je pense par exemple à quelques élues d’origine musulmane qui portent le voile, mais leur nombre est extrêmement limité et l’on ne peut pas parler de noyautage. Non, le problème est ailleurs : il réside dans la faiblesse terrifiante de l’Etat, dans la peur du politique de déplaire à certaines minorités et du clientélisme dont font preuve certains partis, en particulier de gauche, je pense notamment au PS. Cette faiblesse, cette peur et ce clientélisme se traduisent par une trop grande « tolérance » par rapport à certaines déviances, entre autres en milieu scolaire. Encore faut-il relativiser : c’est vari du côté francophone (soit en Wallonie et à Bruxelles) mais ça l’est beaucoup moins du côté flamand.

Après le procès des attentats de Bruxelles, la cour d'appel de Bruxelles a interdit à l'État belge de procéder au transfèrement de Salah Abdeslam vers la France, où le jihadiste est censé purger sa peine de perpétuité incompressible pour les attentats du 13 novembre 2015. Qu’est-ce que cela traduit sur la justice belge face à la menace terroriste ? Assiste-t-on à une certaine forme de laxisme ?

On peut se poser la question. Pour ce qui de la suspension du retour d’Abdeslam en France, on se trouve face à un problème juridique : vers la fin de son procès à Bruxelles, Abdeslam avait introduit un référé pour refuser son retour en France après la sentence, argumentant qu’il serait éloigné de sa famille et soumis à des traitements inhumains et dégradants (entre autres, une observation 24 heures sur 24 dans sa cellule). mais il a été débouté. Il a fait appel et c’est dans l’attente du jugement de cet appel que la procédure de retour a été suspendue ce qui, du point de vue purement juridique, est logique. En première instance, la cour avait estimé, entre autres qu’ « Il n’appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur les éventuelles violations des droits fondamentaux dans le passé en France. La surveillance par caméra n’est d’application en France que pour les prévenus [en attente de procès], et non pour les condamnés. Rien n’indique que les autorités françaises ne respecteront pas leur propre législation». J’ai bon espoir que la cour d’appel ira dans le même sens. Pour moi, le vrai problème du procès est qu’il a été recnnu coupable comme « co-auteur » des attentats de Bruxelles (35 morts) mais… dispensé de peine. Cette décision, disons étonnante, se justifierait argumentent les jurés, par le fait qu’il a déjà condamné à une peine de vingt ans à Bruxelles pour une fusillade au cours de laquelle des policiers avaient été blessé puis, bien sûr, à la perpétuité incompressible à Paris et qu’une « unité d’intention » existant entre ces différents faits une peine supplémentaire ne se justifiait pas et était d’ailleurs utile. Certes, cette unité d’intention existait, mais ces faits se sont déroulés à trois endroits différents, à trois moments fort éloignés dans le temps et, surtout, avec des victimes différentes. C’est un peu comme si on disait: « oui, il y a des victimes à Bruxelles, et Abdeslam est coupable, mais il ne sera pas puni parce qu’il l’a déjà été pour les faits précédents. C’est très difficile à accepter, un peu comme si les victimes de Bruxelles étaient des victimes de second ordre, sans réelle importance, que l’on peut, simplement, passer par perte et profits… A mon avis, là, oui, il y a eu laxisme.

La moitié des femmes de l'État islamique rapatriées par la Belgique sont désormais libres. La justice belge a-t-elle conscience de la menace terroriste qui pèse dans un tel contexte ? La justice belge a-t-elle cédé en quelque sorte face à la menace islamiste ?