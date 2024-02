L’exercice physique, arme de prévention du cancer de la prostate

Des athlètes participent à la course lors des Jeux mondiaux seniors Huntsman dans l'Utah.

Atlantico : L’exercice physique peut-il être considéré comme une réponse utile au cancer, au moins en matière de prévention ? Quels sont les effets observés en cas d’activité sportive qui permettent aujourd’hui d’affirmer qu’il est possible de se prémunir d’une telle pathologie ?

David Khayat et Nathalie Hutter-Lardeau :L'activité physique régulière est associée à une réduction du risque de développer plusieurs types de cancer. Les mécanismes exacts ne sont pas complètement compris, mais il existe plusieurs hypothèses sur la façon dont l'exercice peut contribuer à la prévention du cancer. Une Action sur les niveaux d'hormones, comme l'insuline et les hormones sexuelles, un renforcement du système immunitaire et une réduction de l'inflammation par exemple.

Enfin, l'exercice peut contribuer à réduire le stress et à améliorer la santé mentale, ce qui peut également avoir un impact sur la prévention du cancer.

En général, une combinaison d'activités cardiovasculaires, de renforcement musculaire et de flexibilité est recommandée pour maintenir une bonne santé et réduire le risque de cancer.

De récentes enquêtes laissent à penser que l’exercice physique pourrait également permettre de lutter contre le cancer de la prostate. Qu’en est-il exactement ? Les mécanismes à l'œuvre sont-ils comparables ?

Dans cette étude récente du British Journal of sports Medecine (Association between change in cardiorespiratory fitness and prostate cancer incidence and mortality in 57 652 Swedish men) citée par le New York Timesque l’on peut résumer par « La recherche sur le lien entre l'exercice physique et la prévention du cancer de la prostate a montré que les hommes qui sont physiquement actifs ont un risque réduit de développer la maladie. Une étude récente menée en Suède sur 57 652 hommes a révélé que ceux qui ont amélioré leur condition physique au fil des ans étaient 35% moins susceptibles d'être diagnostiqués avec le cancer de la prostate. Cependant, les recherches sur ce lien restent en cours, et bien que certaines études aient montré un risque accru de cancer de la prostate chez les personnes physiquement actives, d'autres ont trouvé un risque réduit.

Plus d'études sont nécessaires pour comprendre pleinement ce lien, mais il est clair que l'activité physique régulière peut jouer un rôle dans la prévention du cancer de la prostate. »

Si le mécanisme précis par lequel l'activité physique peut prévenir le cancer de la prostate n'est pas entièrement compris, mais il existe plusieurs hypothèses

1.Contrôle du poids corporel: L'exercice physique régulier peut aider à maintenir un poids corporel sain, ce qui réduit le risque de cancer de la prostate. L'obésité est un facteur de risque bien établi pour de nombreux cancers, y compris le cancer de la prostate.

2.Régulation des hormones: L'activité physique peut influencer les niveaux d'hormones telles que la testostérone et l'insuline, qui sont impliquées dans la croissance des cellules cancéreuses de la prostate. Des niveaux élevés de testostérone peuvent favoriser la croissance tumorale, tandis que l'activité physique peut aider à réguler ces niveaux.

3.Réduction de l'inflammation: L'exercice régulier peut réduire l'inflammation dans le corps, ce qui peut jouer un rôle dans le développement du cancer de la prostate. Une inflammation chronique peut favoriser la croissance tumorale, et l'activité physique peut aider à atténuer ce processus.

4.Amélioration de la santé globale: L'activité physique contribue à renforcer le système immunitaire et à améliorer la santé globale, ce qui peut rendre le corps plus résistant au développement du cancer.

En synthèse, l'activité physique peut agir à différents niveaux pour réduire le risque de cancer de la prostate, notamment en contrôlant le poids corporel, en régulant les hormones, en réduisant l'inflammation et en améliorant la santé générale.

Que nous dit la science, exactement, de l'interaction entre activité sportive et pathologies de cet ordre ?Quels sont les exercices à pratiquer, dans l’idéal, pour réduire toute prise de risque ?

L'activité physique régulière peut jouer un rôle important dans la prévention du cancer de la prostate. Des études ont montré que les hommes qui sont physiquement actifs ont un risque réduit de développer un cancer de la prostate. Il est recommandé de viser à faire au moins 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine, selon les directives générales en matière de santé. Cela peut inclure la marche rapide, la course à pied, la natation, le vélo ou d'autres activités qui élèvent votre rythme cardiaque et vous font transpirer.

Outre le sport, quels sont les autres comportements à adopter pour éviter autant que faire se peut ce type de danger ?

Outre l'activité physique, plusieurs comportements et habitudes de vie peuvent contribuer à la prévention des cancers :

1.Alimentation équilibrée: Adopter une alimentation riche en fruits, légumes, grains entiers et sources de protéines maigres peut réduire le risque de certains cancers. Limiter la consommation d'aliments transformés, d'aliments riches en matières grasses et en sucres ajoutés peut également être bénéfique.

2.Maintenir un poids santé: L'obésité est un facteur de risque de nombreux cancers, donc maintenir un poids corporel dans une fourchette saine peut aider à réduire ce risque.

3.Éviter le tabac: Le tabagisme est l'un des principaux facteurs de risque de cancer, y compris le cancer du poumon, de la gorge, de la vessie, et d'autres. Éviter les cigarette à cause de la combustion – adopter si besoin des alternative à réduction des risques telles que la vape ou le tabac chauffé

4.Limiter la consommation d'alcool: La consommation excessive d'alcool est associée à un risque accru de certains cancers, notamment le cancer de la bouche, de la gorge, du foie, du sein et du côlon. Limiter la consommation d'alcool peut contribuer à réduire ce risque.

5.Protection contre les rayons ultraviolets (UV): Éviter les expositions prolongées au soleil et utiliser une protection solaire adéquate peut aider à prévenir le cancer de la peau, y compris le mélanome.

6.Vaccinations: Certains cancers peuvent être prévenus par la vaccination. Par exemple, le vaccin contre le virus du papillome humain (VPH) peut prévenir plusieurs types de cancers, y compris le cancer du col de l'utérus, de l'anus et de la gorge.

7.Dépistage régulier: Pour certains types de cancer, comme le cancer du sein, du côlon et du col de l'utérus, le dépistage régulier peut permettre de détecter les cancers à un stade précoce, ce qui améliore les chances de guérison.

En adoptant un mode de vie sain et en évitant les comportements à risque, on peut réduire significativement le risque de développer de nombreux types de cancer.

Pour info

https://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/Facteurs-de-risque-et-de-protection/Activite-physique/Activite-physique-et-prevention-primaire

Prévention primaire des cancers : le rôle de l'activité physique

L'activité physique a de nombreux effets bénéfiques pour la santé. Plusieurs études permettent d’apporter des preuves de ces effets sur la prévention de certains types de tumeurs. Un tiers des adultes et plus des trois quarts des enfants ont un niveau d’activité physique insuffisant.

·Des bénéfices prouvés pour prévenir certains cancers

·Les mécanismes de la prévention des cancers

·Les recommandations

DES BÉNÉFICES PROUVÉS POUR PRÉVENIR CERTAINS CANCERS

Une activité physique suffisante et régulière (30 minutes d’activité physique dynamique) est associée à une diminution du risque de cancer du côlon, du sein (avant et après la ménopause) et de l’endomètre.

L’inactivité physique est responsable de près de 3 000 nouveaux cas de cancers chez l’adulte pour l’année 2015.

LES MÉCANISMES DE LA PRÉVENTION DES CANCERS

Plusieurs mécanismes peuvent expliquer les effets de l’activité physique contre les cancers :

des effets directs sur les taux circulants de certaines hormones et divers facteurs de croissance (diminution des taux plasmatiques d'insuline, d’IFG-1…) ;

un effet indirect par la réduction du surpoids et de l’obésité en limitant la masse grasse et en favorisant la masse maigre.

D’autres mécanismes expliquent l'action bénéfique de l'activité physique contre certains cancers, comme la diminution du risque de cancer du côlon via l’accélération du transit intestinal, réduisant le temps d’exposition de la muqueuse digestive aux cancérogènes d’origine alimentaire.

Concernant les cancers de l’endomètre et du sein après la ménopause, l’activité physique permettrait de diminuer le taux d’œstrogènes et d’améliorer l’immunité (augmentation du nombre et/ou de l’activité des macrophages et des lymphocytes). Pour le cancer du sein avant la ménopause, l’activité améliorerait notamment la sensibilité à l’insuline et abaisserait les taux d’adipokines, le stress oxydatif et les marqueurs d’inflammation.

LES RECOMMANDATIONS

Il est recommandé de pratiquer au moins 30 minutes d’activités physiques dynamiques par jour pour les adultes – au moins une heure par jour pour les enfants – et de limiter les activités sédentaires (télévision, ordinateur, position assise…).

En complément, il est recommandé de faire 2 fois par semaine des activités de renforcement musculaire, d’assouplissement et d’équilibre.

Professeur David Khayat – Cancérologue

Ancien chef de Service à la Pitié Salpêtrière, 1er président de l’Inca (Institut National du Cancer)

Auteurs de nombreux ouvrages pour nous permettre d’adopter de meilleurs comportements en prévention des cancers (alimentation, activité physique et addictions )

Son dernier ouvrage chez Editions PLON

Co autrice Nathalie Hutter Lardeau Nutritionniste