L'Europe peut-elle avoir son autonomie stratégique ?

Emmanuel Macron lors d'un sommet européen.

Si l'Europe veut peser, exister, survivre, elle doit pouvoir être autonome en termes de règles, de production... et en termes militaires.

Jean-Paul Betbeze est président de Betbeze Conseil SAS. Il a également été Chef économiste et directeur des études économiques de Crédit Agricole SA jusqu'en 2012.

Par rapport à la Chine et aux Etats-Unis, il faut développer suffisamment d'autonomie et de force pour être autonomes par rapport à ces grands blocs, mais le but ne peut être l'auto-suffisance.