L’Europe face au vertige d’une apocalypse antisémite

Des personnes participent à un rassemblement pour soutenir la Palestine, le 18 octobre 2023, à Prague.

Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.

Faisons une expérience. Pensez au groupe que vous trouvez le plus dangereux ou le plus répréhensible. Il peut s'agir d'un groupe politique de gauche ou de droite. Il peut s’agir de militants d’une cause particulière – Black Lives Matter, par exemple, ou d’un groupe militant d’extrême droite. Dans mon cas, cela inclurait les militants et alliés transgenres, en particulier ceux qui travaillent à la transition des enfants et des mineurs.

Imaginez maintenant que des personnes armées et en colère qui partagent votre antipathie envers ce groupe prennent les armes et en massacrent plus de 1 000 en une seule matinée. Imaginez qu'ils kidnappent leurs enfants et les retiennent en otage. Comment réagiriez-vous ?

Dans mon cas, je serais choqué et engourdi au-delà de toute évidence. Je serais stupéfait, révolté et même honteux que quiconque associé à mes convictions ait commis une telle sauvagerie. Je ne changerais pas mon point de vue sur le mouvement trans, mais je reconnais que les meurtres de masse commis par des chrétiens et des membres de droite nous apportent une honte totale. Les actes pervers de ces sauvages ne discréditent pas nos opinions, mais à tout le moins, la décence commune exigerait le silence, la réflexion et l'expression de la tristesse pour les victimes.

Ce n’est absolument pas ce que nous avons vu de la part des centaines de milliers de musulmans le week-end dernier, qui se sont rassemblés publiquement pour promettre leur soutien au Hamas, les terroristes qui ont massacré des Juifs sans défense. Ils prétendaient soutenir le peuple palestinien, ce qui est une position respectable. Mais il doit être possible de sympathiser avec les Palestiniens et de soutenir leurs désirs d’une vie meilleure, sans soutenir les islamistes assoiffés de sang qui ont exécuté sans discernement des civils juifs au nom de la Palestine.

Nous en sommes venus à nous attendre à cela de la part des fosses morales en dehors de l’Occident, mais ces célébrations massives du meurtre des Juifs se sont manifestées au cœur de l’Europe. Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à Londres, Paris, Madrid, Gênes et ailleurs, réclamant le sang des Juifs. Un Londonien s'est rendu à la manifestation là-bas et a écrit sur Twitter à propos de ce qu'il a vu :

Cela l’a profondément secoué. Il a tweeté : « Pour les Britanniques, prenez cela comme une menace, s’ils sont prêts à assassiner des enfants et des mamies israéliennes, ils sont prêts à nous le faire – sérieusement. »

(Remarque : bien que les manifestations dégoûtantes de soif de sang islamiste n’annulent pas les griefs des Palestiniens à Gaza, ainsi que les actes du Hamas qu’ils ont applaudis, elles devraient obliger les sympathisants palestiniens à faire une pause et à réfléchir aux raisons pour lesquelles les Israéliens ont bouclé Gaza. L'année dernière, j'étais dans la ville palestinienne de Bethléem et j'ai ressenti une grande pitié devant la misère dans laquelle vivent les gens, emmurés comme une prison. Et pourtant, la raison pour laquelle les Israéliens ont construit la barrière de séparation était pour arrêter les kamikazes palestiniens de la Seconde Guerre mondiale. Intifada. Qu'étaient-ils censés faire ? Se soumettre à ce que leurs citoyens soient réduits en morceaux dans des bus, à l'infini ? Le pogrom du Hamas la semaine dernière a rendu improbable que quiconque vivant aujourd'hui puisse voir un jour Palestiniens et Israéliens vivre côte à côte en paix. C'est probablement le but.)

Les manifestations paneuropéennes pro-Hamas ont été une apocalypse, dans le sens d’un dévoilement. Le Royaume-Uni et l’Europe ont désormais la preuve indéniable qu’ils ont importé dans leur civilisation des gens qui valorisent le meurtre des Juifs et qui n’en ont pas honte. Les nazis ont essayé de cacher leurs crimes ; Le Hamas les a ouvertement célébrés. Si l’Europe avait été témoin de manifestations massives de Blancs acclamant la Nuit de Cristal et Bergen-Belsen, nous n’aurions aucun doute sur le fait que nous sommes confrontés à une crise sociale urgente. Nous avons maintenant vu l’équivalent, la plupart des manifestants étant des musulmans non blancs qui vivent parmi nous.

Et maintenant ? Nous ne pouvons pas ignorer ce que nous avons vu. Il est absolument intolérable que les Juifs européens soient obligés de vivre dans la peur des antisémites musulmans vivant parmi nous. De plus, s’ils voulaient le faire aux Juifs, ils le feraient à nous tous si on leur en donnait l’occasion. L’Europe a importé cette folie dans ses frontières, et continue de le faire chaque jour alors que les frontières restent fonctionnellement ouvertes à Lampedusa et ailleurs.

À Cambridge, le professeur James Orr a été frappé d’accusations ridicules de « racisme » pour avoir tweeté la vérité évidente : « Importez le monde arabe, devenez le monde arabe ». La remarque d’Orr faisait suite au tweet d’un juif britannique sur la façon dont la violence islamique dans les rues l’empêchait de se rendre à l’ambassade israélienne pour rendre hommage aux morts.

Qu’est-ce qui ne va pas précisément dans la remarque d’Orr ? C'est vrai, n'est-ce pas ? L’antisémitisme est répandu dans le monde arabe, et la haine des Juifs n’y est pas du genre doux que l’on entendait autrefois parmi la noblesse. Des millions de musulmans arabes souhaitent la mort des Juifs. C’est une maladie qui ne peut être expliquée ni tolérée. Comme Winston Marshall l'a tweeté l'autre jour, seule une poignée de musulmans de Londres sont sortis pour protester contre le génocide actif des musulmans ouïghours par la Chine. Mais donnez-leur l’odeur du sang juif et les musulmans de la ville descendront dans les rues en grand nombre.

L’Europe n’a pas seulement permis à ce cancer de se développer en son sein, elle l’a activement encouragé par des politiques d’immigration idiotes. Les manifestations pro-Hamas étaient une justification totale de la politique migratoire dure du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a longtemps été considérée avec mépris à Bruxelles et dans d’autres capitales européennes. En 2016, Orban a déclaré : "Pour nous, la migration n’est pas une solution mais un problème… pas un médicament mais un poison. Nous n’en avons pas besoin et nous ne l’avalerons pas".

Il avait raison à l’époque, et il a raison maintenant. Plus tôt ce mois-ci, Orban a dénoncé les nouvelles lois sur la migration imposées par l’UE, déclarant de manière provocante : "Si vous êtes violé légalement, forcé d’accepter quelque chose que vous n’aimez pas, comment aimeriez-vous parvenir à un compromis et à un accord ? C'est impossible."

Après les massacres du Hamas et les manifestations européennes, comment un homme politique européen sensé peut-il reprocher quelque chose à Orban ? Demandez-vous : si les foules pro-Hamas avaient décidé de briser et de brûler des choses, qui aurait pu les arrêter ?

Dès maintenant – pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant – le Royaume-Uni et l’Europe doivent expulser ces islamistes radicaux en toute hâte. S’il existe une raison juridique, aussi fragile soit-elle, de le faire, elle doit être déployée en tant que stratégie de défense. Qui plus est, tous les partisans virulents du Hamas qui restent légalement dans les pays européens doivent être contraints de ressentir la douleur de l’opprobre social pour leur antisémitisme haineux. On sait exactement où mène ce genre de choses : aux chambres à gaz.

Encore une fois, si ces manifestants qui coagulent le cœur des capitales européennes avec leur haine démoniaque des Juifs avaient été des skinheads blancs, personne n'aurait le moindre doute sur ce qu'ils ont vu et sur ce qu'il fallait faire non seulement pour protéger les Juifs, mais aussi pour défendre la société civile. Le gauchisme idiot qui donne aux non-blancs un laissez-passer pour un sectarisme violent doit cesser. Et des gens comme James Orr, qui disent la vérité sur ce que le Royaume-Uni et l’Europe se sont fait, ne doivent jamais avoir peur de ne pas vivre selon les mensonges de notre époque, dont l’un des plus toxiques est « la diversité est notre force ». »

Eux et leurs alliés médiatiques crieront à l'« islamophobie ! ». Eh bien… oui, c'est vrai, dans une certaine mesure, c'est effectivement la peur de l'Islam. Ce qui est rationnel. Après le massacre du Hamas et les immenses foules de musulmans criant leur approbation dans les rues d’Europe, il faudrait être idiot pour ne pas avoir peur. Si cela blesse les sentiments des musulmans, qu’il en soit ainsi.

Oui, je sais : tous les musulmans ne sont pas d’accord avec ces gens. Je le crois… mais ce serait bien d’avoir des signes visibles pour justifier ce credo. Il est désormais temps pour les bons et honnêtes musulmans de s’exprimer vigoureusement pour dénoncer le Hamas, tout comme les dirigeants juifs l’ont fait en 1994, lorsque le méchant colon israélien Baruch Goldstein a massacré des civils palestiniens innocents à Hébron. Si les dirigeants islamiques de Grande-Bretagne et d’Europe passaient ne serait-ce qu’une fraction du temps à combattre la haine au sein de leurs communautés comme ils le font à se plaindre de la négativité dirigée de l’extérieur à l’égard de leurs communautés, il y aurait peut-être des raisons d’espérer.

Il n’y en a pas, donc il n’y en a pas. Ainsi soit-il. Les vœux pieux et l’aveuglement volontaire à l’égard du multiculturalisme et de la migration ont abouti à l’importation d’une classe de personnes qui, le week-end dernier, se sont révélées être les successeurs des nazis. "Plus jamais ça!" nous l’avons répété à maintes reprises depuis 1945, mais si nous ne nous dressons pas sans crainte ni excuses face à ce mal parmi nous, notre hypocrisie nous condamnera.

Cet article a été publié initialement sur le site The European Conservative : cliquez ICI