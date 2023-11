L’Europe du déni : Dublin entend protéger les Irlandais d’eux-mêmes en les bâillonnant sur l’immigration

"Les Irlandais risquent de se voir ordonner par leur gouvernement, sous peine de prison, d'acquiescer silencieusement à la colonisation de leur pays par le biais de l'immigration", estime Rod Dreher.

Rod Dreher est un journaliste américain qui écrit sur la politique, la culture, la religion et les affaires étrangères. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont les best-sellers du New York Times The Benedict Option (2017) et Live Not By Lies (2020), tous deux traduits dans plus de dix langues. Il est directeur du projet de réseau de l'Institut du Danube à Budapest, où il vit.

Tous les Européens devraient avoir les yeux rivés sur l'Irlande. À la suite des émeutes de Dublin de la semaine dernière, le gouvernement Varadkar accélère l'adoption d'une législation draconienne sur les discours haineux qui décimerait la liberté sur l'île d'émeraude. Les Irlandais risquent de se voir ordonner par leur gouvernement, sous peine de prison, d'acquiescer silencieusement à la colonisation de leur pays par le biais de l'immigration.

Quel serait l'effet de la nouvelle législation ? Citons-le précisément, à partir de la proposition de loi elle-même :

Si vous êtes en possession d'un livre, d'une photo, d'un mème, d'un journal ou de toute autre chose critiquant une classe "protégée" - y compris les minorités raciales et sexuelles, les personnes transgenres et les migrants (parce que la "nationalité" est une caractéristique protégée) - vous pouvez être coupable d'un crime de haine.

Notez qu'en vertu de la loi proposée, il n'est pas nécessaire de prouver que vous avez incité à la violence ou à la haine. Il suffit de posséder du matériel susceptible d'inciter à la violence ou à la haine, de l'avis des autorités. Tout Irlandais qui a une pensée critique à l'égard du système qui tente de transformer ses enfants en transsexuels, par exemple, ou à l'égard de l'immigration de masse qui envahit le pays, a intérêt à se taire et à ne rien écrire, tweeter ou TikTok à ce sujet, sous peine d'être emprisonné.

Après les émeutes de Dublin, on a appris que Conor McGregor, le champion d'arts martiaux mixtes, faisait l'objet d'une enquête de police pour ses commentaires sur les réseaux sociaux critiquant le gouvernement pour son rôle dans l'ouverture des frontières de l'Irlande.

Comme je l'ai écrit ici la semaine dernière, au cours des vingt dernières années, la population de l'Irlande a augmenté d'environ 30 %, principalement par le biais de l'immigration. Pour se faire une idée du traumatisme que cela représente pour un pays aussi peu peuplé, on pourrait comparer cette situation à celle des États-Unis, qui ont vu leur population augmenter d'environ 100 millions de personnes en seulement deux décennies. De plus, l'Amérique est beaucoup plus diversifiée sur le plan culturel et ethnique que l'Irlande, ce qui signifie qu'elle possède l'expérience et la flexibilité nécessaires pour gérer l'immigration, ce qui n'est pas le cas de l'Irlande, qui n'y est pour rien.

Néanmoins, le gouvernement progressiste irlandais - il y a peu de conservateurs dans la politique irlandaise - s'est mis en quatre pour signaler à Bruxelles qu'il a laissé derrière lui le passé "honteux" de l'Irlande, fait de prêtrise et de Paddys, et qu'il est impatient d'être servile. Le Premier ministre Leo Varadkar a même prononcé un discours en 2020 dans lequel il déplorait que la fonction publique irlandaise - un pays à 95 % blanc - soit trop blanche et qu'elle doive entreprendre des programmes pour accroître la "diversité".

Pendant ce temps, les Irlandais vivent une profonde crise du logement et sont incapables de s'offrir leur propre maison. Mais leur gouvernement continue d'importer davantage de migrants, y compris des "demandeurs d'asile" - de jeunes hommes du tiers-monde pour lesquels il n'y a pas beaucoup de travail. De plus, les migrants originaires de Pologne et d'Ukraine, par exemple, s'assimilent assez bien, étant donné leur origine chrétienne et européenne ; la violence criminelle est davantage un problème pour les étrangers d'Afrique et du Moyen-Orient.

Il est étonnant de voir ce qu'un parlement démocratiquement élu propose de faire : rendre illégal le fait de ne pas critiquer les minorités sacrées dans le pays, mais illégal le simple fait de posséder du matériel susceptible d'inciter les gens à critiquer les minorités sacrées d'une manière que l'État désapprouve.

Cela porterait un coup fatal à la démocratie. Il ne peut y avoir de véritable démocratie sans liberté d'expression. Sans liberté d'expression, les peuples démocratiques ne peuvent pas discuter et débattre des questions d'intérêt public. Il y a certainement peu de questions publiques plus importantes que celle de savoir qui est autorisé à s'installer dans son pays. Le gouvernement irlandais préfère décider lui-même de cette question, sans entendre le peuple irlandais. Si cette nouvelle loi est adoptée, ils auront tous été mis en demeure non seulement de surveiller leurs paroles, mais aussi de garder leurs téléphones, leur courrier et leurs bibliothèques personnelles, afin d'écarter toute information susceptible d'être contre-révolutionnaire.

Pire encore, cette loi ferait avancer plus profondément la cause du totalitarisme. C'est un mot dont les institutions de la classe dirigeante se moquent éperdument, accusant d'alarmisme ceux qui emploient le mot "T" pour décrire la marée montante de la censure et du contrôle de la pensée. Ne les croyez surtout pas ! Ce qui se passe actuellement, et ce depuis au moins la dernière décennie, c'est la tentative systématique de former les peuples occidentaux libres pour qu'ils cessent de penser par eux-mêmes. De leur faire croire que leur histoire et leur culture ne sont que honte, exploitation et oppression des autres (oui, même les Irlandais, qui n'ont ni colonisé ni asservi qui que ce soit). Les amener à haïr le passé, à se haïr eux-mêmes et à considérer comme rédemptrice la servilité à l'égard de l'Autre - les migrants, les minorités, les LGBT, etc.

Cela fonctionne. Comme Lois McLatchie Miller l'a souligné la semaine dernière sur GBNews, près d'un quart des Britanniques âgés de 18 à 34 ans se disent favorables à l'interdiction des passages de la Bible jugés "haineux". Les recherches menées par le professeur Eric Kauffman du Birkbeck College de Londres ont montré que la génération Z, tant au Royaume-Uni qu'aux États-Unis, est beaucoup moins favorable aux libertés traditionnelles (liberté d'expression, liberté de religion, etc.) que les générations plus âgées de ces pays. Comme l'a écrit Harrison Pitt, de ce magazine, si nous n'inversons pas ce combat, et bientôt, les démocraties occidentales deviendront des totalitarismes mous et réveillés.

Une fois de plus, j'ai rencontré ce week-end un journaliste américain de passage et je lui ai expliqué que le grand mensonge sur la Hongrie - un mensonge répandu par les médias et les gouvernements occidentaux - est que la Hongrie n'est pas libre. En réalité, la liberté d'expression est bien plus grande en Hongrie que dans de nombreux pays occidentaux. Si le gouvernement hongrois proposait la même loi sur l'incitation à la haine que le gouvernement irlandais, les grands pontes de l'Union européenne crieraient au meurtre en dénonçant la renaissance du fascisme. Mais parce que l'État irlandais propose ces mesures extraordinaires pour défendre la diversité, l'équité, l'inclusion et l'immigration, nous n'entendons pas un mot de la part de Bruxelles.

Il est grand temps que les Européens qui croient réellement à la liberté et à la souveraineté refusent l'abaissement proposé par Varadkar et d'autres, et qu'ils se rallient à la cause des Conor McGregor : des hommes de vertu qui en ont assez de s'entendre dire par la classe dirigeante qu'ils méritent d'être réduits au silence par la haine de soi et la peur des poursuites judiciaires. Harrison Pitt a déclaré au début de l'année que l'exemple hongrois était instructif :

"Comment les Magyars se sont-ils protégés de l'obsession de l'Occident pour les politiques identitaires qui sèment la discorde ? Comment les Magyars ont-ils réussi à se protéger de l'obsession de l'Occident pour les politiques identitaires qui sèment la discorde ? Comment ont-ils réussi à promouvoir une culture où le patriotisme, la pensée critique et la volonté d'améliorer la réputation de la nation dans le monde peuvent prospérer, surtout chez les jeunes ?

Le parti au pouvoir, le Fidesz, a notamment été prêt à utiliser les sommets du pouvoir politique. Cela signifie que la tâche de défendre la tradition nationale n'est pas laissée à la seule main invisible du marché ou à l'initiative d'individus à l'esprit bien trempé. Contrairement au parti conservateur britannique, le Fidesz est conscient de la nécessité d'une action institutionnelle. Un pays qui a honte de ses propres racines ne survivra pas longtemps dans un monde hostile. L'incendie de la fureur des "réveillés" n'est pas seulement un spectacle complaisant que l'on peut ignorer béatement ; il détruit le sentiment de gratitude et d'estime de soi qui maintient les pays intacts à travers le temps et donne aux jeunes, en particulier, un sentiment d'appartenance. Lorsque ces sentiments ne s'emparent plus du cœur et de l'esprit de ceux qui grandissent au sein d'une culture nationale, les jeux sont faits."

Tous les pays ne sont pas comme la Hongrie, mais l'exemple hongrois a le mérite de montrer ce qu'un peuple peut accomplir avec des dirigeants politiques agressifs qui prennent le parti du peuple, au lieu de favoriser la loyauté envers les bureaucrates mondialistes. Même en Allemagne, Sahra Wagenknecht, une politicienne de gauche dure, comprend que l'immigration de masse nuit aux perspectives de la classe ouvrière née dans le pays et qu'elle ne profite qu'au capital mondial. Les Néerlandais semblent avoir été suffisamment réveillés par les manifestations de masse pro-Hamas qui ont eu lieu dans toute l'Europe après le massacre du 7 octobre pour voter en faveur du pilier anti-immigration Geert Wilders. Les partis politiques établis feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher M. Wilders, dont le parti est arrivé en tête du scrutin la semaine dernière, de former un nouveau gouvernement. Cela ne fera que prouver le point de vue des populistes : les Européens sont largement gouvernés, tant au niveau de l'État que des institutions civiles, par des personnes qui les détestent.

Ce que les dirigeants irlandais - et les dirigeants de la plupart des institutions politiques et de la société civile - veulent faire est totalitaire, précisément parce qu'ils essaient de conquérir l'esprit de leurs peuples. Ils tentent de fabriquer le consentement à l'autodissolution des peuples, de leurs traditions et de leurs libertés. Comme l'écrit le Polonais Zbigniew Janowski, qui a grandi sous le communisme, dans son livre Homo Americanus : The Rise of Totalitarian Democracy In America (2021) :

Le résultat risque d'être le même que sous le communisme : le domaine privé, sous la pression de la législation, est voué à disparaître, comme il l'a fait aux États-Unis et en Europe. La réglementation de tous les aspects de la vie privera l'homme de sa vie privée et le rendra totalement transparent, facilement traçable, manipulé, abruti par un système éducatif et une méthodologie unifiés, et soumis à la machinerie bureaucratique de l'État gérée par des millions d'agents de sécurité robotisés. La liberté individuelle sera une chose totalement inconnue.

Et si l'on fait cela suffisamment longtemps, les jeunes qui n'ont jamais su ce que c'était que de vivre en liberté cesseront d'y aspirer, parce qu'ils ne pourront pas l'imaginer. Ils sauront seulement qu'être en désaccord avec ce que l'État et les grandes entreprises, les médias, les universités et les autres institutions de l'appareil de la société civile déclarent être juste et bon, c'est être un vil bigot qui mérite d'être éliminé. Les Irlandais, comme les Américains et presque tous les autres peuples de l'Occident, sont conditionnés par leurs dirigeants à accepter leur propre déshérence et à l'aimer. Vous ne posséderez rien - aucun pays, aucune histoire, aucune société, aucune culture propre - et vous serez heureux.

La situation ne s'améliorera pas en Irlande, en Grande-Bretagne ou ailleurs si le public se contente d'attendre des temps meilleurs. Les sondages montrent qu'environ trois Irlandais sur quatre rejettent la proposition de loi sur l'incitation à la haine. Si ces personnes ne descendent pas pacifiquement dans la rue pour faire reculer le gouvernement de M. Varadkar, elles risquent de ne plus avoir la liberté de le faire dans un avenir proche. Tout cela au nom de la protection de l'Irlande contre les Irlandais autochtones. Dans le paradis de la guerre que les eurocrates comme Leo Varadkar sont en train de construire, tous les citoyens sont égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres.

Ceux qui ont grandi sous le communisme savent exactement comment fonctionne cette arnaque. Et vous ?

Cet article est initialement publié sur The European Conservative.