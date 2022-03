L’entrée en campagne d’Emmanuel Macron suscite l’indifférence polie des Français

Emmanuel Macron lors de son meeting à Poissy, le 7 mars 2022

Une entrée en campagne de Emmanuel Macron sans risque et sans engouement.

Le voile a enfin été levé sur un secret de polichinelle tant commenté ces dernières semaines : la candidature d’Emmanuel Macron à un second mandat présidentiel. Une campagne qui intervient dans un contexte géopolitique où la polémique est devenue impossible, confortant le président-candidat dans l’application de sa marque de fabrique : une équipe courte, des mesures symboliques et une méthode millimétrée.

Acte I – Le pari de la puissance de l’écrit et le reach de la presse locale.

Si les circonstances internationales l’ont sans doute perturbée, la séquence de jeudi dernier - l’exclusivité de la Lettre aux français réservée à la presse quotidienne régionale - a tout d’abord été largement commentée (sur Twitter essentiellement) comme une préparation froide et calculée. Commentée également par les soutiens macronistes pour le refus de certains médias comme la République du Centre ou l’Eveil de la Haute-Loire de publier la lettre intégralement. Mais dans l’ensemble, elle est restée relativement inaperçue. Peu de messages, souvent critiques sur les références Mitterrandiennes au sein des communautés de gauche, et pour une grande majorité dans une forme d’indifférence face à une annonce trop attendue.

Acte II - Une mini-série qui fait réagir et est plutôt moquée

En septembre dernier, les Jeunes avec Macron lançaient une vaste campagne d’affichage utilisant la typographie et le style graphique des séries télé de Netflix, avec pour slogan « Vivement qu’on signe pour 5 saisons de plus… ». Une campagne éclair et efficace à l’époque.

Un véritable « teaser », visiblement prémonitoire, puisque le deuxième acte de campagne d’Emmanuel Macron s’est confirmé être une mini-série de vidéos postée sur YouTube et les réseaux sociaux du site Avec Vous lancé par la majorité présidentielle. Un format qui s’expose davantage à l’expression de l’opinion (3 fois plus de messages comptabilisés par rapport à la lettre) et par conséquent aux critiques et moqueries. Même si l’intérêt est resté faible dans l’opinion.





Acte III - Un grand débat que les internautes analysent comme un exercice de style sans risque, où « personne n’est dupe »

Dans l’ADN du candidat au centre de l’arène qui a fait sa victoire, le président a repris le micro, dans une mise en scène qui a finalement mis à mal le récit macroniste.

En effet, de nombreux internautes y ont vu un moyen pour éviter une confrontation directe avec ses concurrents, il a donc prêté le flanc aux spéculations sur une présumée “peur” de débattre de son bilan face à de supposés « vrais » contradicteurs. Cependant aux yeux des militants LREM, ce débat a offert à la campagne du président sortant une image de confrontation et de débat. Globalement c’est l’impression d’arrangement et d’ultra-préparation pour ne pas prendre de risque qui prédomine dans l’opinion.







…Suite au prochain épisode - Finalement une candidature qui ne fait pas tant réagir et qui est davantage « actée » qu’« adoubée »

« Président autant que je le dois et candidat à chaque fois que je le peux » mais « moi qui ai souvent défendu le ‘en même temps’, je vois bien que celui-là est compliqué ». Ces dernières sorties du président-candidat ont été objet de nombreux messages critiques et ciblés sur la sincérité de son début de campagne, nourries par une opposition vive et mobilisée sur l’ensemble des réseaux.





Pour la plupart des français, le sujet est plié …. Sans pour autant déchaîner les passions. À ce stade, c’est surtout l’annonce d’une forte abstention que l’on observe! Pour rappel, au 14 janvier, selon le sondage Odoxa-Backbone Consulting, 65% des français pensaient que l’abstention battrait des records. Les faits semblent leur donner raison pour le moment, même si les annonces concrètes sur le pouvoir d’achat des français ont été annoncées (redevance TV, sport, éducation).

Pour résumer, Emmanuel Macron demeure incontestablement l’homme au centre de l’élection. Il est plus que jamais le mètre étalon pour le reste des candidats alors même que son début de campagne est critiqué dans l’opinion. Il constitue pour les challengers Pécresse-Zemmour-Mélenchon la figure qu’il faut continuer d’attaquer afin de gagner leur ticket pour le deuxième tour, dans le contexte incertain que l’on traverse.









