L’énergie venue de l’espace : la Chine avance de deux ans un programme poursuivi par la NASA sans succès depuis 20 ans

Cette capture d'écran prise au Centre de contrôle aérospatial de Pékin le 4 juillet 2021 montre une vue de la Terre du point de vue de la station spatiale Tianhe.

Atlantico : La Chine a avancé de deux ans son programme de lancement d'une centrale solaire dans l'espace qui ramènera de l'énergie sur Terre. Quel serait l’intérêt d’un tel projet ? Comment cela fonctionnerait-il théoriquement ?

Gilles Flamant : Ce projet présente plusieurs intérêts. En dehors de l’atmosphère, l’intensité solaire est plus élevée, d’environ 40%, du fait que l’atmosphère absorbe une partie du rayonnement solaire. Cela permet d’avoir plus de puissance par unité de surface exposée au soleil. L’intensité qui arrive sur chaque élément est plus importante.

Le premier lancement du projet chinois permettra, grâce à un satellite d'essai en orbite, de tester la technologie utilisée pour transmettre l'énergie de la centrale électrique.

Ce satellite convertira l'énergie solaire en micro-ondes ou en lasers, puis dirigera les faisceaux d'énergie vers des cibles, y compris des emplacements fixes sur Terre et des satellites en mouvement.

Le satellite géostationnaire peut voir le soleil en permanence sans alternance jour - nuit. Il s’agit d’un autre atout. C’est l’un des avantages de ce procédé.

Cela fonctionne grâce à des cellules photovoltaïques. Ces cellules vont être modifiées par rapport à ce qu’il y a au sol. Le spectre solaire n’est pas le même en dehors de l’atmosphère. Il faudra modifier la composition et la réponse spectrale, la façon dont la cellule transforme l’énergie solaire en électricité. Il va falloir modifier la composition des cellules photovoltaïques.

Ces cellules vont être soumises à des rayonnements ultraviolets beaucoup plus violents qu’au sol. Il va y avoir des questions de résistance et de tenue dans le temps.

Les satellites sont équipés de cellules pour assurer la partie conversion du rayonnement solaire en électricité.

Par contre, le point crucial et le plus difficile à résoudre concerne la manière dont l’énergie électrique sera transférée vers la Terre. Des questions se posent sur la méthode qui sera utilisée, via des lasers et des ondes. Il sera nécessaire de transporter d’importantes quantités d’énergie sur des faisceaux d’ondes électromagnétiques. La technologie est actuellement encore assez limitée pour le transfert de très grosses quantités d’énergie sans fil.

Si on imagine que le satellite est géostationnaire, la question de la réception va se poser avec le cycle de rotation de la Terre et du Soleil.

Les trois enjeux clés de ce projet sont la captation, le transport et la réception. Il s’agit d’une chaîne de conversion. Chaque étape soulève des questions scientifiques et techniques.

L’étape la plus simple est celle de la conversion de l’énergie solaire en électricité. Le transport est le point le plus délicat. Pour la réception, le faisceau qui transporte l’énergie va devoir être reconverti en électricité. Un récepteur va assurer cette fonction. Il va devoir également être mobile ou alors être localisé dans une zone de réception bien définie autour de la Terre. Si le satellite ne bouge pas par rapport au Soleil, cela va soulever une question sur sa capacité à suivre le mouvement.

Ce type de transformation, très prometteur, soulève de nombreuses interrogations sur sa mise en œuvre. Les Chinois veulent tester le transport de l’énergie et de ce faisceau.

En effectuant une conversion laser, la conversion de l’énergie électrique en rayonnement laser, cela ne permet pas d’aboutir à une conversion qui a 100% de rendement.

Le rendement n’est pas optimal lorsque l’on convertit. Il s’établit à quelques dizaines de pourcent. Il y a des pertes à chaque étape.

La première étape de conversion concerne le rendement de conversion de rayonnement solaire en électricité. Si vous transformez cette énergie électrique en un faisceau d’ondes électromagnétiques (soit un laser, soit des micro-ondes), vous avez encore un rendement de conversion. Vous avez aussi un rendement de captation d’ondes électromagnétiques au sol. Il y a donc une cascade de transformations qui font qu’à chaque niveau il y aura des pertes. Cet élément est aussi important à prendre en compte.

Quelles sont actuellement les contraintes notamment techniques à sa réalisation ?

Parmi les principales contraintes figurent la nécessité pour les cellules photovoltaïques de tenir à cette altitude avec une forte composante de rayonnements ultraviolets et de rayonnements gamma qui viennent du Soleil. Ces questions sont déjà étudiées depuis assez longtemps grâce au fait que les satellites sont alimentés par des cellules photovoltaïques.

Il est donc important d’adapter les cellules à ces conditions extrêmes en termes de tenue dans le temps et de réponse spectrale.

Une autre contrainte concerne le problème du transport du faisceau d’énergie. Il faut aussi s’interroger sur le rendement réel.

Toute la question est donc de savoir comment on le transporte et comment on le reçoit sur Terre.

Un projet énergétique similaire avait été proposé par la NASA il y a plus de vingt ans mais n'a jamais été développé, tandis que le gouvernement britannique a commandé des recherches indépendantes en faveur d'une version britannique en orbite d'ici 2035, pour un coût de 16 milliards de livres. Est-ce un terrain prometteur ?

A chaque étape de la conversion, du transport et de la réception, des verrous technologiques ne sont pas encore levés. Ce projet est néanmoins prometteur.

Pour qu’une technologie soit intéressante, à chaque étape, il faut qu’un type précis de rendement soit atteint. Si l’on souhaite transmettre au sol 50 % de l’énergie qui a été captée au niveau de la station en orbite, il est possible de connaître le rendement précis nécessaire pour chaque étape intermédiaire. Mais au fond, on n’a jamais cela. Ce projet peut bénéficier d’avancées technologiques dans d’autres domaines.

Ce projet comporte de nombreux défis techniques. Cette mission est une idée assez ancienne et qui revient régulièrement. Un saut technologique a été constaté dans l’un des domaines. Il faut maintenant mettre tout cela en action et en chaîne. L’énergie, qui doit être transportée par un faisceau micro-onde ou laser, permet de s’interroger sur la manière la plus appropriée pour la recevoir sur Terre avant de procéder à l’étape cruciale de la reconversion en électricité. Chaque étape soulève de nouveaux défis technologiques à résoudre. Il faudra également produire des kilowattheures pour que cela soit rentable économiquement.

L'idée est donc de collecter cette énergie solaire abondante en orbite et de la transmettre à un point fixe sur Terre.

Contrairement aux sources d'énergie renouvelables terrestres, les centrales solaires en orbite seraient capables de fournir de l'énergie jour et nuit sur Terre, à tout moment de l'année et quel que soit le temps.