L’assurance vie, mauvaise pour le climat ? Une propagande sans fondement économique NI scientifique

Un technicien travaille à l'usine de gaz des Shetland lors de son inauguration.

Philippe Crevel est économiste, directeur du Cercle de l’Épargne et directeur associé de Lorello Ecodata , société d'études et de conseils en stratégies économiques.

Atlantico : L'assurance vie « contribue à alimenter le dérèglement climatique », selon un rapport de l'ONG Reclaim Finance. En étudiant les pratiques d'investissement et d'engagement de 27 assureurs-vie français, avec le soutien de Rift, une application qui diagnostique l'impact de l'épargne, Reclaim Finance estime que « leurs engagements climatiques pour lutter contre l'expansion fossile sont loin d'être suffisants ». En quoi les affirmations de l'ONG contre les grandes entreprises relèvent de la propagande sans fondement scientifique ?

Samuel Furfari : Nous sommes dans un monde où ce sont les ONG qui proclament la vérité alors qu'elles sont toujours loin de l'équilibre qu'il faut avoir dans ce genre de dossiers. Les entreprises attirent les investisseurs. Les assurances vie doivent investir pour assurer leur pérennité. C’est le jeu de toutes les grandes entreprises d'assurances d'avoir des fonds et des investissements qui rapportent. Ils ne sont pas uniquement intéressés par les énergies renouvelables. Les fonds de placements se mettent de plus en plus en place et rapportent de l'argent avec le développement extraordinaire qu'il y a dans le domaine du pétrole et surtout du gaz. Cela attire des investisseurs. Les assureurs ont besoin d'assurer des revenus, sinon ils vont polluer. Un assureur, que ça soit pour la vie ou pour autre chose doit avoir des fonds en suffisance pour répondre à certains besoins au moment venu.

Ils doivent investir dans des industries et des entreprises qui rapportent, généralement ce ne sont pas celles qui plaisent aux écologistes.

Peut-on vraiment dire aujourd'hui, que l'assurance vie est mauvaise pour le climat ou est-ce que cela relève de la propagande sans fondement économique ou scientifique ?

Philippe Crevel : Premièrement, rappelons ce qu'est l'assurance vie. C'est une enveloppe d'assurance qui contient différents types de supports : le fonds en euros et les unités de compte. L'assuré peut choisir sa compagnie d'assurance et son contrat, avec des rapports annuels précisant les modalités d'investissement. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise.

Deuxièmement, l'assurance vie est le premier placement en France, avec près de 2 000 milliards d'euros. Cela attire naturellement les critiques de l'ONG, car c'est un placement très visible et qui attire.

Il est vrai que dans les contrats d'assurance vie, on trouve des supports carbonés ou des parts d'entreprises liées aux carburants. Ces entreprises ne sont pas interdites d'exercer, et chacun est libre d'investir ou non. Par ailleurs, les compagnies d'assurance vie se sont engagées à réduire progressivement leurs investissements dans ces entreprises, avec des objectifs précis de sortie d'ici 2027.

Pourquoi pas immédiatement ? L'assurance vie est comme un tanker, ça ne se manoeuvre pas telle une barque. Nous ne pouvons pas sortir rapidement de secteurs clés comme l'énergie ou la pétrochimie sans risquer l'argent des épargnants. L'objectif est de garantir l'épargne tout en protégeant la planète, avec des plans sur plusieurs années pour transformer les fonds euros en fonds verts. Les compagnies françaises d'assurance vie ont déjà commencé cette transition de manière significative.

Les grandes entreprises, comme TotalEnergies, augmentent leurs investissements dans la transition énergétique. En quoi les activités des grandes entreprises ne sont plus forcément aussi néfastes pour la planète grâce notamment aux nombreux investissements ou aux financements via l’épargne ?

Samuel Furfari : Le gaz est l'avenir de l'énergie. Le nucléaire est l'avenir de l'électricité. TotalEnergies était une entreprise pétrolière et elle a vu avant les autres tout l'intérêt qu'il y a de travailler dans le gaz.

La moitié de l'énergie que l'on utilise repose sur du thermique qui a besoin de flamme, de haute température. Cela ne sera pas obtenu avec des éoliennes et des panneaux solaires. Il faut du gaz. Le gaz est incontournable pour avoir un développement industriel à l’échelle planétaire. TotalEnergies l'a compris avant les autres. Mais TotalEnergies et certaines grandes entreprises dans le domaine de l’énergie ont compris aussi que le marché de l'électricité a cassé les monopoles du marché de l'électricité.

L'Union européenne a détricoté les entreprises électriques. Il y a des entreprises qui produisent de l'électricité, qui la transportent et d'autres qui la distribuent jusqu'au vendeur final.

Les grandes entreprises dans le domaine de l’énergie ont décidé d’investir dans l'électricité suite à la libéralisation du marché. Ils espéraient pouvoir gagner de l'argent en produisant de l'électricité même si cela n'est pas leur métier d'origine.

Les entreprises ont aussi des obligations lorsqu’elles souhaitent produire de l'électricité. Elles sont obligées de produire aussi en partie de l’éolien, du solaire. Ces entreprises vont produire de l’électricité à partir du gaz.

Est-ce qu'on peut dire que l'argumentaire est intellectuellement malhonnête, et que la situation est quelque peu exagérée, reflétant en quelque sorte un rejet général de l'épargne ?

Philippe Crevel : C'est une vision réductrice de l'épargne et de la transition écologique. Nous ne pouvons pas tout simplifier en noir et blanc, car il faut prendre en compte les réalités financières et économiques. Par exemple, des entreprises comme TotalEnergies font d'importants investissements pour favoriser la transition écologique.

Néanmoins, il a été décidé que l'assurance sortirait des secteurs d’hydrocarbure. Si tout le monde vendait en même temps, cela provoquerait des faillites et des pertes d'emplois massives, sans résoudre le problème de la transition écologique. Cela montre que ces initiatives ne tiennent pas compte des réalités économiques.

De plus, depuis la loi Pacte, renforcée par la loi Industrie verte, les assureurs sont obligés de proposer à leurs assurés des fonds ISR, qu’ils soient solidaires ou greenfin. Il y a une obligation aujourd'hui des assureurs de présenter pour les UC des fonds qui sont labellisés « vert ».

Cette obligation accroît l'implication des assureurs dans la transition écologique.

À cet égard, peut-on dire que l'épargne, et l'assurance vie en particulier, sont des outils puissants pour contribuer à la transition écologique ?

Philippe Crevel : L'assurance vie, en tant que placement de moyen et long terme, est cruciale car nous avons besoin de capitaux importants pour la réalisation de cette transition écologique. Il est estimé qu'il faut 3 à 4 points de PIB chaque année en France pour y parvenir. C'est grâce à l'épargne que cela sera possible. Et ce n'est pas justement en cassant l'épargne et en démoralisant les épargnants, que nous parviendrons à financer la transition écologique.

Il est essentiel de mieux orienter l'épargne, comme le demandent Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, vers des placements de long terme comme l'assurance vie. Cela permettra aux entreprises de disposer des ressources nécessaires pour décarboner leurs activités. Il ne s'agit pas de décourager les épargnants ou de critiquer l'assurance vie, mais d'accompagner une transformation progressive. L'assurance vie est indéniablement un support important pour financer la transition écologique.

Cet argumentaire vous surprend-il ? N'est-ce pas, au fond, ressasser les vieux arguments habituels de ceux qui ne supportent pas l'épargne ?

Philippe Crevel : Je ne suis pas forcément étonné des positions de certaines ONG qui diabolisent les banques et les assureurs qui seraient des affreux capitalistes étant responsables de tous les maux de la société. Pourtant, il faut de l'argent pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour investir dans l'éolien, dans le solaire, dans le nucléaire, etc. Cet argent ne tombe pas du ciel, il est le fruit du travail passé ainsi que de l'accumulation passée, et il faut également le transformer.

Les banques et les assureurs jouent un rôle crucial d'intermédiation, particulièrement aujourd'hui avec l'augmentation très forte des besoins en investissement. Critiquer ces acteurs peut sembler satisfaisant à court terme, mais c'est simpliste et contre-productif à long terme. Il est important de pousser vers plus d'investissements dans les énergies renouvelables et les nouvelles technologies, plutôt que de condamner l'assurance vie ou les acteurs du secteur pour leurs investissements actuels dans les hydrocarbures.

En quoi le fait de limiter les activités et les projets de financement des grandes entreprises, comme le souhaiteraient les ONG, serait au final plus contre-productif dans le cadre de la transition énergétique ou écologique ?

Samuel Furfari : Le problème est que personne ne veut comprendre qu’il n'y a pas eu de révolution et d'innovation technologiques. La transition énergétique est dans tous les débats mais en réalité il n'y a pas d’innovation derrière ce concept. Pour qu'il y ait une transition, il faut qu'il y ait des innovations. L’innovation des éoliennes et des panneaux solaires remonte à des dizaines d’années. L’appellation transition énergétique est un leurre. Multiplier les éoliennes et les panneaux solaires ne va permettre de mener à bien la transition énergétique. Cela est possible et réalisable avec des ruptures technologiques.

La transition énergétique pourrait s’accélérer s’il était possible de mettre au point les réacteurs de quatrième génération. Il s’agirait d’une véritable rupture technologique.

Parler de transition énergétique sans ruptures technologiques s’apparente simplement à des annonces politiques. Cela ne correspond pas à des annonces scientifiques.