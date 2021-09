« L’Amérique est de retour » : petites questions piquantes sur le slogan de Joe Biden pour l’Assemblée générale des Nations-Unies 

Le président Joe Biden s'exprime lors d'une conférence téléphonique sur le changement climatique, le 17 septembre 2021 à Washington.

Emmanuel Dupuy est président de l'IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe). Spécialiste des questions de sécurité européenne et de relations internationales, il a notamment été conseiller politique en 2011 auprès de la Task Force Lafayette (forces françaises en Afghanistan). Délégué général des Centristes chargé des questions internationales et de sécurité.

Atlantico : « L’Amérique est de retour » était le slogan de Joe Biden. Alors que le président sera à la tribune de l’ONU, à quel point les critiques des dernières semaines sur la frappe de drone ayant tué des civils à Kaboul ou la brouille avec la France concernant les sous-marins vont-ils nuire à son discours ?

Emmanuel Dupuy : Je crois au contraire que cela ne va pas lui nuire mais que cela lui sert. Bien évidemment, la frappe de drone est un malheureux écueil. Toutefois, le Président confirme qu'il est bel et bien le Président de 350 millions d'Américains. Il est avant tout le Président des Américains, cela se fait à nos dépens malheureusement et à ceux du reste du monde. Joe Biden est Président des Etats-Unis et pas de l'Union européenne ou de la France : il arrive renforcé par sa capacité à apparaître comme défendant les intérêts des Etats-Unis, notamment vis-à-vis de la Chine, comme son prédécesseur.

Il ne faut pas minorer l'échec patent du désengagement américain de l'Afghanistan. Mais cela reste dans la continuité dans ce que les Américains avaient négocié de longue date : une passation du pouvoir avec les Afghans. Les Américains font ce qu'ils avaient dit : ils ramènent les soldats américains sur leur sol, et cela sera vrai en janvier prochain aussi en ce qui concerne l'Irak. Le Président Biden rappelle que les Américains sont de nouveau sur la scène internationale, avec un rapprochement singulier avec le Royaume-Uni. Les Britanniques réaffirment d'ailleurs par là également leur attrait pour le grand large. Cela conforte aussi leurs positions dans une zone qu'ils affectionnent dans la mesure où de nombreux pays dans l'Asie pacifique sont d'anciennes colonies britanniques.

C'est pour cela qu'il ne faut pas s'étonner de cet accord récent entre le Royaume-Uni et les Etats-Unis, sans l'Union Européenne. Ce sur quoi Ursula von der Leyen a raison de s'offusquer dans la mesure où les Etats-Unis appellent l'Europe à l'aide dans sa politique de containment de la Chine tout en la tenant éloigner de ses desseins et de ses logiques d'alliance dans le pacifique. C'est un agenda américain qui s'impose et trouve une réalité dans le pacifique.

Est-ce que la France et l'Europe ont été naïfs de croire que « America is back » signifiait un retour à une alliance avec l'Europe ?

Emmanuel Dupuy : L'Union européenne n'a pas compris que si les Etats-Unis étaient de retour, ils ne l'étaient pas en Europe ! Les Etats-Unis sont de retour mais dans le cadre du "Pivot to Asia", dans la lignée de la politique d'Obama, avec des investissements massifs en mer de Chine, entrepris par Donald Trump, US Pacific Deterrence Initiative (USPDI), qui pèsent plus de 27 milliards de dollars. L'objectif de ce programme était l'installation de missiles balistiques au Japon et en Corée du Sud afin de contrer la politique de plus en plus offensive de la Chine.

Les Européens ont sous-estimé la proportion du désengagement des Etats-Unis de la politique européen dans le cadre de ce pivot vers l'Asie. On focalise beaucoup sur la situation française et les pertes qu'elles engendrent, mais nos partenaires européens sont encore plus victimes : on pense aux pays limitrophes de la Russie, qui ont des raisons de croire que les Etats-Unis ne se battront pas pour les défendre, en cas d'offensive russe. De ce point de vue, l'absence d'autonomie stratégique européenne est visible. L'Union européenne n'a pas vu que par leur repositionnement les Etats-Unis, elle était invitée à combler un vide sécuritaire. D'ailleurs, cela n'a pas échappé à quiconque que le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg a rappelé le caractère anormal que cela soit des pays non européens qui assurent 80% du coût de la sécurité du continent européen. Il y a une naïveté de croire que la nécessité d'une autonomie stratégique de l'Europe n'était que verbale.

Il faut ajouter que la question de l'armement de l'Australie se mélange à celle de l'accord de libre échange qui est en discussion. La France, l'Australie et les Etats-Unis : il ne faut pas oublier que la France a encore cette possibilité de ne pas ratifier un accord de libre-échange avec la zone nord-américaine, ou la zone australienne, et d'intervenir dans les négociations à échelle européenne. Le danger serait d'être pris au piège d'un nouvel accord de libre-échange déséquilibré en plus d'un échec stratégique.

N'y-a-t-il pas une continuité réelle entre Joe Biden et Donald Trump ?

Emmanuel Dupuy : Il y a une continuité sur un autre dossier également. A aucun moment les Etats-Unis n'ont remis en cause les accords les plus emblématiques de la présidence de Trump. On pense aux accords d'Abraham, ou encore le statu quo sur la reconnaissance de la nationalité marocaine du Sahara. Pareillement en ce qui concerne les négociations avec l'Iran.

Tout cela se fait bien-sûr dans la continuité la plus importante qui vise la Chine : les Etats-Unis veulent que la parité stratégique à laquelle aspirent les Chinois ne se fassent pas à leurs dépens, et cela quoi qu'il en coûte. C'est là que réside le hiatus entre les différentes diplomaties locales et la visée diplomatique américaine. Si pour contenir la Chine, cela se fait aux dépens des partenaires européens, cela se fera aux dépens des Européens. Ce que visent les Américains, ce sont des alliés alignés avec leurs agenda de containment de la Chine, cela concerne l'Australie, le Japon et le Royaume-Uni.

Pour les alliés européens des Etats-Unis, on pense à la France et l'Allemagne, est-ce qu'il faut se faire à l'idée que les Etats-Unis ne seront jamais de retour en Europe ?

Emmanuel Dupuy : Je pense que la question doit se faire au regard de l'engagement des soldats américains : 35 000 en Europe contre 150 000 dans le monde. L'investissement américain est beaucoup plus important en Asie qu'il ne l'est en Europe. Cet équilibre convient parfaitement aux Américains et il va probablement être conforté par l'agenda australien. Les craintes en Australie renforcent cela : 42% des Australiens jugent possible voire probable que la Chine attaque leur pays ; ce qui est pour l'instant peu probable de mon point de vue. Mais ces craintes sont également renforcées par l'Inde qui cherche aussi à contrer l'influence chinoise. La Chine pousse ses pions dans un rapprochement inédit, oriental : on a vu ainsi l'intégration de l'Iran dans l’Organisation de coopération de Shanghai. Il est en train de se créer un conglomérat oriental avec un agenda concurrent avec celui des Etats-Unis. C'est face à ce risque et après l'échec afghan que les Etats-Unis se repositionnent dans l'Asie pacifique.

Ce repositionnement ne se fait pas sans heurts. Par exemple, la Nouvelle-Zélande goûte très peu que la prolifération nucléaire reprenne dans la région. Joe Biden a été très clair avec Jim Morison : en ayant favorisé les huit sous-marins à propulsion nucléaire plutôt que les douze sous-marins à propulsion diesel, il remet en cause les accords de non-prolifération - via le traité de Rarotonga. Les Américains sont pris à leur propre piège une nouvelle fois : ils invitent les Européens à lutter contre la prolifération nucléaire lorsque cela concerne l'Iran, mais ils œuvrent à un déséquilibre en donnant à l'Australie une capacité de propulsion nucléaire, et en réintroduisant une course à l'armement. La Corée du Nord, la Chine, et l'Iran ont pu ainsi dénoncer le fait qu'avec cette décision, l'équilibre des puissances est en train de rebasculer vers une course à l'armement. Les Etats-Unis sont en vérité particulièrement inquiets depuis l'été dernier du fait qu'il y a désormais plus de bateaux militaires qu'il n'y en a d'américains.

De plus, les Etats-Unis comprennent que c'est en mettant en avant le danger que constitue la Chine que l'on peut nouer des partenariats solides. De ce point de vue, l'isolement de la France est particulièrement singulier, non pas que le pays ait un grief particulier face à la Chine, mais le rapport de l'IRSEM, sorti ce 20 septembre 2021, mentionne clairement que l'Europe est un peu le cheval de Troie de la stratégie d'influence chinoise. C'est notamment le cas en Nouvelle-Calédonie, avec le soutien de la Chine à des mouvements indépendantistes ayant des velléités de récupération des matières premières, notamment le nickel. Ces faits pourraient conforter évidemment l'idée que nous sommes un partenaire stratégique dans la région pacifique. C'est donc une occasion ratée de la part des Etats-Unis de nous avoir mis hors-jeu.

Que peuvent attendre les Français et les Européens des Etats-Unis ?

Emmanuel Dupuy : Il n'y a pas d'agenda commun. A force d'inciter l'Union européenne à prendre son autonomie stratégique, il faut prendre au sérieux les Etats-Unis et poser la question par exemple de la légitimité de l'Alliance Atlantique. 80% du financement de l'Alliance Atlantique est financée par les Etats-Unis, la Finlande, la Norvège et le Canada. C'est une réalité. En parallèle, il y a l'hypertrophie des dépenses militaires américaines : 613 milliards d'euros contre 186 milliards d'euros pour les 27 pays de l'Union européenne. Cela signifie que les Etats-Unis assurent à eux seuls près de 40% des dépenses militaires mondiales. Il y a une obligation d'un rééquilibrage si nous ne souhaitons pas que l'Union européenne soit le pion ou le théâtre de confrontation d'un conflit avec la Russie ou avec la Chine.

