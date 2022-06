L’air conditionné et les filtres à air jouent un rôle déterminant dans la réussite scolaire

Des élèves travaillent dans la salle de classe d'une école primaire à Lyon, le 2 septembre 2021

Michael Gilraine est professeur adjoint à l'université de New York et chercheur à la faculté du NBER. Ses recherches portent sur l'économie publique, l'économie de l'éducation, l'économie du travail et l'économétrie appliquée.

Atlantico : En 2020, vous avez publié une étude intitulée Air Filters, Pollution and Student Achievement. Quelle est l'importance d'une bonne qualité de l'air, et de l'installation de purificateurs d'air, sur les résultats scolaires ?

Michael Gilraine : La corrélation que j'ai trouvée était assez importante : l'installation de filtres à air dans les salles de classe a augmenté les résultats des tests de 0,20 écart-type. Pour mettre ce chiffre en perspective, cette augmentation des résultats des tests est à peu près la même que celle constatée dans un ECR (assez connu) mené à la fin des années 1980, appelé Projet STAR, qui a réduit la taille des classes de (environ) 22 à 15 élèves. Une autre façon d'évaluer l'ampleur de l'effet serait de l'exprimer en mois d'apprentissage. Le gain de 0,20 écart-type correspondrait à environ deux mois et demi d'apprentissage supplémentaire.

Ces résultats sont-ils cohérents avec d'autres études similaires ?

Oui. De nombreuses recherches ont été publiées au cours des cinq dernières années, soulignant que la pollution de l'air est délétère pour les performances des élèves. Je tiens à souligner les excellents travaux réalisés sur ce sujet par Sefi Roth et Claudia Persico. Les tailles d'effet que je trouve sont à peu près similaires (un peu plus vers l'extrémité supérieure) à celles trouvées dans ces autres articles. Je pense qu'il est maintenant très clair que la mauvaise qualité de l'air diminue les performances des étudiants aux examens.

Dans quelle mesure est-ce également un moyen rentable d'améliorer le niveau des étudiants ?

C'est incroyablement rentable. Les filtres à air ne coûtent qu'environ 700 dollars et le coût par classe pour améliorer les résultats des élèves de 0,2 écart-type se compare donc très favorablement à d'autres interventions. Si l'on inclut d'autres coûts tels que l'amortissement, l'électricité, le remplacement des filtres et l'installation de filtres à air dans les parties communes, on obtient un coût d'environ 1 000 dollars par année scolaire. Cela suggère un rapport bénéfice-coût de 0,2 écart-type des résultats aux tests par 1 000 dollars de dépenses, ce qui indiquerait que l'installation de filtres à air est l'une des interventions éducatives les plus rentables (en termes de dollars par résultat aux tests) dont disposent les décideurs politiques. Évidemment, l'effet du filtre à air variera probablement beaucoup d'une école à l'autre (par exemple, les effets seront probablement plus faibles dans les villes moins polluées ou dans les écoles récentes dotées de meilleurs systèmes de chauffage, ventilation et climatisation), mais il semble néanmoins très rentable par rapport à d'autres interventions éducatives.

Certains travaux, notamment ceux de R. Jisung Park, ont étudié l'utilité de la mise en place de climatiseurs en démontrant que les températures chaudes réduisent les performances. Quelle est l'importance d'un environnement frais pour étudier ? Pensez-vous qu'il s'agit d'un continuum de choses créant un bon environnement d'étude ?

Je connais bien les travaux de Park sur la chaleur et l'apprentissage et il semble que ce soit un autre canal qui puisse affecter les performances des étudiants, d'autant plus que les tests aux Etats-Unis sont souvent donnés en mai, quand il peut faire assez chaud. Dans l'ensemble, cela souligne l'importance des environnements scolaires, tant en termes de qualité de l'air que de température.

Avec la crise du Covid, l'importance de filtrer et de renouveler l'air dans les espaces fermés est apparue plus essentielle que jamais. Pourtant, en Europe, et notamment en France, seules quelques installations ont été réalisées. Avons-nous manqué l'occasion de faire un geste à la fois sanitaire et éducatif ?

Je n'ai pas d'expertise sur l'impact des filtres à air sur la filtration des virus (et sur l'impact de cette filtration sur la propagation des virus). Je pense que les filtres à air sont une intervention valable en l'absence de COVID, donc dans la mesure où COVID encourage l'installation de filtres à air, je vois cela comme une bonne chose, indépendamment de leur impact sur les virus.