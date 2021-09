Une députée MoDem avait interpellé Blanquer en lui suggérant de modifier l’Allocation de rentrée scolaire en contremarques. Un peu comme les tickets-restaurant dont la valeur ne peut servir qu’à se nourrir. Essayez donc d’acheter un paquet de clopes avec un ticket-restaurant, et vous verrez bien Actuellement, l’Allocation rentrée scolaire se traduit par des centaines d’euros. Une aubaine pour certaines familles qui s’en servent pour se taper la cloche, acheter des fringues, ou des téléviseurs. Un détournement scandaleux de l’argent de l’État !

Le ministre de l’Education nationale a réagi à la proposition de la députée MoDem avec cette phrase : « Il est vrai qu’en septembre, les ventes d’écran plats augmentent ». Que n’a-t-il pas dit là ? Libération, organe de la vigilance bien-pensante, hurle en le traitant de réac ! Le journal indique que la phrase incriminée a vu le jour il y a quelques temps à droite. Et ça, c’est intolérable. Car tout ce qui vient de la droite doit nécessairement être cloué au pilori.

Dans le Dictionnaire des idées reçues de Libération, des mots s’affichent en lettres d’or : « Toujours dire le contraire de ce que dit la droite ». Il pleut et la droite dit qu’il pleut : on va dire qu’il ne pleut pas. C’est l’hiver, il fait froid, et la droite dit qu’il fait froid : on dira que c’est l’été et qu’il fait chaud. A part ça, on ne voit pas vraiment ce qui empêche Blanquer de mettre en œuvre la suggestion de la députée MoDem. Ce serait bien de transformer les euros de l’Allocation de la rentrée scolaire en cahiers, compas, équerres et stylos !

