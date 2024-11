Vie extraterrestre possible ?

L 98-59 : cette super-Terre située à 35 années-lumière qui semble bien avoir des volcans et une atmosphère

Les planètes plus proches de la taille de Neptune sont appelées « sous-Neptune » et celles plus proches de la taille de la Terre sont appelées « super-Terre ». L 98-59 d est une super-Terre, légèrement plus grande et plus lourde que la Terre.