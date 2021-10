Kaboul : vers un retour de la lapidation ?

Une femme afghane participant à une manifestation le 8 septembre 2021 à Kaboul.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Depuis leur prise de pouvoir, les talibans ont fait des gestes. Ainsi, ils autorisent les petites filles à aller à l’école primaire. Mais pas plus car sinon Allah sait ce qu’elles pourraient apprendre.

Ils sont intraitables concernant les moeurs . Car ils savent que les femmes sont des êtres diaboliques et concupiscents.

C’est pourquoi ils ont remplacé l’ancien ministère aux Affaires féminines par celui de ministère pour la Promotion de la vertu et la Répression du vice. Parmi les vices qu’il faut réprimer, il y a bien sûr boire de l’alcool. Mais surtout l’adultère et là ils seront sans pitié. C’est ce qu’explique le directeur de cabinet du ministère, Mohammed Youssouf. Il préconise le retour des châtiments corporels. Aux voleurs, on coupera la main. Pour les femmes adultères, ce sera la lapidation en public jusqu’à la mort.

Avec toutefois une nuance appréciable : si elles commettent le péché de chair sans être mariées, elles ne seront que fouettées. Ouf ! On savait bien que le mariage est une institution dangereuse...

Les talibans sont très logiques. Ils pratiquent un islam rigoriste qui consiste à appliquer à la lettre un texte écrit il y a treize siècles. Et pas écrit par n’importe qui : il est de la main même d’Allah et en cela il est intouchable. Pour les talibans, Dieu créa le Coran. Pour nous, dieu créa la femme. On ne va pas s’entendre…

