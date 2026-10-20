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Julien Aubert, député du parti Les Républicains (LR), prononce un discours lors d'un meeting de campagne de Valérie Pécresse, présidente du Conseil régional d'Île-de-France et candidate à l'élection présidentielle, au parc des expositions de la Porte de Versailles, à Paris, le 3 avril 2022.
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OSER LA FRANCE

20 octobre 2026

Julien Aubert : « Il faut faire l’union de tous ceux qui aiment la France pour gagner »

Pendant que le pays s’embrasait le 17 octobre, une université de rentrée se tenait sous protection policière dans un fort médiéval d’Avignon, rebaptisée pour l’occasion « universités de résistance ». De gauche à droite, du MoDem à Reconquête, l’éventail politique y était représenté au grand complet. Le symbole est net, le dialogue démocratique reste possible, tant que chacun accepte de discuter plutôt que d’essentialiser l’autre. Mais suffira-t-il à peser face au chaos ambiant ?

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MOTS-CLES

oser la france , rentrée politique , François Fillon , droite , LR , Bruno Retailleau , David Lisnard

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Julien Aubert

Julien Aubert est ancien député, président d’oser la France