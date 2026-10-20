OSER LA FRANCE

Julien Aubert : « Il faut faire l’union de tous ceux qui aiment la France pour gagner »

Pendant que le pays s’embrasait le 17 octobre, une université de rentrée se tenait sous protection policière dans un fort médiéval d’Avignon, rebaptisée pour l’occasion « universités de résistance ». De gauche à droite, du MoDem à Reconquête, l’éventail politique y était représenté au grand complet. Le symbole est net, le dialogue démocratique reste possible, tant que chacun accepte de discuter plutôt que d’essentialiser l’autre. Mais suffira-t-il à peser face au chaos ambiant ?