Judas et la sociologie de la trahison

"Le Baiser de Judas" (1303-1305) plâtre et fresque, 200 x 185 m, Padoue - Giotto di Bondone

La recherche en sociologie et sciences politiques tend à montrer que la plupart d’entre nous sommes beaucoup plus loyaux qu’enclins à la trahison.

Personne ne se souvient des noms des soldats qui ont arrêté Jésus, ni des fonctionnaires qui ont organisé sa crucifixion. Mais Judas Iscariote n'a pas été oublié et sera toujours associé à la traîtrise et à la trahison.

Ce qui distingue Judas, c'est en partie sa position de disciple. Il n'y a de trahison que s'il y a eu une certaine forme de loyauté auparavant. Nous sommes nombreux à avoir ressenti la cruelle douleur d'être déçus par des personnes en qui nous avions confiance, que ce soit en politique, dans la famille, sur le lieu de travail, dans la cour de récréation ou lors d'un jeu télévisé.

Mais sur une note plus positive, de nombreuses recherches suggèrent que les actes de trahison sont rares. Il semble que l'on puisse faire confiance à la plupart des êtres humains, non pas parce qu'ils sont véritablement bons, mais parce qu'il est dans leur intérêt d'être dignes de confiance.

Une expérience de sciences sociales sur la trahison consiste à donner une petite somme d'argent à un participant, appelé "l'expéditeur". L'expéditeur peut décider de garder l'argent pour lui ou de l'envoyer à quelqu'un d'autre, "le destinataire".

Si l'argent - disons 10 livres sterling - est envoyé, il se transforme en 30 livres sterling. Le destinataire peut alors soit garder l'argent, soit en restituer la moitié à l'expéditeur, de sorte que chacun se retrouve avec 15 livres.

La prédiction égoïste de l'issue de ce jeu de confiance est assez simple. Nous savons qu'il est préférable que le destinataire garde la totalité de l'argent s'il le reçoit. L'expéditeur devrait s'attendre à ce que cela se produise et ne pas envoyer l'argent en premier lieu.

Mais nous savons aussi que les gens ne se comportent pas toujours de manière égoïste. Les nombreuses variantes du jeu de la confiance montrent qu'en moyenne, la moitié des expéditeurs décident d'envoyer l'argent et que, dans l'ensemble, suffisamment d'argent leur est retourné pour que l'envoi soit rentable.

Il se peut donc que les gens renvoient l'argent parce qu'ils estiment que le contraire serait une trahison. L'une des explications possibles est la notion de réciprocité.

Dans ce scénario, le destinataire retourne l'argent parce qu'il pense que l'expéditeur a été gentil avec lui. L'envoi est une action bienveillante parce que l'expéditeur le fait sans aucune garantie de recevoir quelque chose en retour. La restitution d'une partie de l'argent est une façon de rendre la pareille à cet acte de gentillesse.

Mais les recherches suggèrent que le sentiment de culpabilité est en fait plus important. Plus le destinataire pense que l'expéditeur attendait quelque chose en retour, plus il est susceptible de rendre l'argent. En ce sens, envoyer de l'argent n'est peut-être pas une question de gentillesse, mais plutôt de bon investissement.

Gentillesse ou coopération ?

Lors d'une expérience récente, un collègue et moi-même avons poussé la question un peu plus loin. Nous voulions comprendre les racines de la trahison et comment elle pouvait être affectée par une certaine forme d'expérience partagée.

Dans une version légèrement modifiée du jeu de confiance original, nous avons demandé aux deux sujets d'envoyer ou de garder simultanément 10 livres sterling. Si au moins l'un d'entre eux choisissait de garder l'argent, les deux recevaient 10 livres. Si les deux envoyaient l'argent à l'autre, l'un d'entre eux était tiré au sort et pouvait garder les 30 livres ou les partager à parts égales.

Dans ce cas, on peut s'attendre à ce que même des personnes totalement égoïstes, sans aucune aversion pour la culpabilité, choisissent d'envoyer de l'argent, simplement parce qu'elles peuvent s'attendre (environ une fois sur deux) à recevoir la somme plus importante de 30 livres sterling.

Nous avons mené notre expérience dans une usine de confection au Pakistan, car nous nous sommes inspirés d'une forme de crédit très répandue dans ce pays, dans laquelle les gens mettent en commun leur épargne. Ils peuvent ensuite retirer des montants variables de cette somme d'argent pour payer des choses telles que l'envoi d'un enfant à l'école ou la création d'une petite entreprise.

Tout le système repose sur la coopération. Si une personne décidait de trahir ses collègues contributeurs et de s'enfuir avec tout l'argent, ce serait la fin du projet pour tout le monde.

Dans notre expérience, nos sujets ont choisi de partager les 30 livres sterling dans environ 70 % des cas, soit plus que les 55 % qui l'ont fait dans l'expérience originale du jeu de confiance que nous avons menée en même temps. Dans l'ensemble, nous avons constaté que la possibilité initiale d'envoyer de l'argent à deux crée un sentiment de loyauté suffisamment important pour encourager la poursuite de la coopération. Cet effet est plus marqué lorsque les sujets se trouvent dans une salle où se trouvent des travailleurs qu'ils connaissent, même si le véritable co-joueur reste anonyme.

La plupart d'entre nous ont peut-être appris les avantages sociaux qu'il y a à ne pas trahir ses semblables. C'est pourquoi les cas de trahison sont assez rares, et c'est pourquoi les histoires de trahison sont remarquables.

Peut-être que Judas le savait aussi. Et certains ont décidé de lui accorder le bénéfice du doute.

L'Évangile apocryphe de Judas, par exemple, présente Judas comme un héros de Pâques, sans lequel il n'y aurait pas de christianisme. Et dans sa nouvelle Trois versions de Judas, l'écrivain argentin Jorge Luis Borges suggère que l'acte du disciple était une partie vitale d'un plan divin, qu'il a exécuté tout en réalisant qu'il deviendrait ainsi l'ultime méchant de l'histoire.

Dans cette perspective, le baiser de Judas pourrait peut-être être considéré non pas comme un acte de trahison, mais comme l'acte ultime de coopération désintéressée.

