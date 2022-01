Joe Biden ne veut pas mourir pour Kiev

Joe Biden a averti Vladimir Poutine qu’il y aurait des « sanctions très sévères » en cas d’invasion de l’Ukraine.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

En 1938, la France et la Grande-Bretagne abandonnèrent les Sudètes à Hitler. Il s’agissait quand même d’un morceau de la Tchécoslovaquie. La France et la Grande-Bretagne voulaient, disaient-elles, la paix dans l’honneur. Elles eurent, selon les mots célèbres de Churchill, « la guerre et le déshonneur ».

En 2022, les Etats-Unis disent vouloir la paix dans l’honneur avec Poutine. C’est ainsi que Joe Biden a averti Moscou qu’il y aurait des « sanctions très sévères » en cas d’invasion de l’Ukraine.

Toutefois, il a aussitôt nuancé ses propos en laissant entendre qu’il n’y aurait pas de sanctions dans l’hypothèse d’« incursions mineures » ! Qu’est-ce qu’une « incursion mineure » ? C’est quand, au lieu d’envoyer 100.000 soldats en Ukraine, Poutine se contente d’une petite invasion avec seulement 30.000 hommes ?

C’est si, au lieu d’annexer toute l’Ukraine, Poutine, dont on connaît la modération, se satisfait d’un bout de ce pays grand, par exemple, comme les Sudètes ?

Joe Biden ne pouvait pas adresser à Poutine un signal plus calamiteux : « Vas-y mais pas trop fort ». Et le chef du Kremlin s’y connaît en incursions. C’est grâce à elles qu’il a amputé l’Ukraine de la Crimée et du Donbass.

Au vu des réactions qu’a provoqué le feu orange accordé à Poutine, les services de la Maison Blanche se sont empressés d’affirmer que Joe Biden n’avait pas voulu dire ce qu’il avait dit. Et ils lui ont conseillé de se rendormir. Car quand il dort, il ne dit pas d’énormités.

