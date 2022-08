JO de Paris 2024 : une occasion unique de magnifier la réussite sportive

Un basketteur exécute un dunk sur le Pont Alexandre III à Paris lors de la "Journée Olympique" organisée par la ville de Paris et le CNOSF pour célébrer la venue des JO 2024, le 23 juin 2018.

Cette ouverture sera à l’image des Jeux spectaculaires que les organisateurs veulent promouvoir. L’objectif du Cojop, c’est de magnifier la réussite sportive. « Notre but, c’est d’exposer au mieux tous les sports, y compris les plus confidentiels », confirme Michaël Aloïsio. De nombreuses compétitions auront lieu dans des sites iconiques de Paris et sa région.

Fermez les yeux ! Et imaginez le concours de sauts d’obstacles sous les fenêtres du Roi-Soleil à Versailles, les archers olympiques face aux canons de l’Empereur sur l’esplanade des Invalides, les escrimeurs sous la verrière du Grand Palais, les triathloniens nageant sous le pont Alexandre-III, les marathoniens finissant au pont d’Iéna, les beach-volleyeurs jouant sous la tour Eiffel, les vététistes s’élançant du haut de la colline d’Élancourt avec cette même tour Eiffel à l’horizon, les skateurs s’envolant place de Concorde en compagnie des breakeurs, basketteurs (3 × 3) et riders…

Le spectacle risque d’être scotchant pour des milliards de téléspectateurs et internautes à travers le monde. L’excellence sportive aura pour scène la plus belle ville du monde. La magie de la Ville Lumière va opérer. La cité devrait être en fusion avec les Jeux. L’installation par le CNOSF, durant les Jeux, du Club France à La Villette, illustre cette volonté de générer de la ferveur.

D’habitude, le Club France est un lieu réservé à quelques VIP pour célébrer les médaillés tricolores. En 2024, il sera dans un quartier populaire. Les cent huit fédérations sportives y auront un stand. Elles y feront des démonstrations de leur discipline. Une vaste exposition sur l’olympisme y sera présentée. Il s’agira de la plus grande célébration du sport jamais organisée en France. Chaque jour, quatre-vingt mille personnes seront attendues. Chaque soir, un concert aura lieu. La fête sera partout dans Paris. Comme ce fut le cas auparavant à Barcelone, Sydney et Londres qui, d’après les nombreux témoignages que nous avons reçus, ont été les Jeux les plus réussis en termes de partage d’émotion, de fêtes populaires et d’accueil pour les spectateurs venus du monde entier. « Ces villes s’étaient sublimées par la force des Jeux », témoigne Thierry Rey. Paris devrait être au rendez-vous. Pour y être, rien ne doit être laissé au hasard.

Selon Jean-François Lamour, « la réussite des Jeux repose sur un triptyque : la très bonne organisation, le succès populaire et les résultats pour l’équipe nationale ». Le premier ne suscite pas, à ce stade, d’inquiétude. Les deux derniers sont indubitablement liés. L’heure est donc à la mobilisation générale. « Des Jeux bien organisés, c’est le contrat de base, mais il faut aller au-delà13 », confirme Thierry Reboul.

Extrait du livre de Vincent Roger, « Paris 2024, un défi français », publié aux éditions de l’Archipel

