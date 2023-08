Jean-Michel Aphatie veut changer les paroles de La Marseillaise

Jean-Michel Apathie sur le plateau du Grand journal en 2012.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Aphatie est un être sensible et délicat. Un rien l’émeut, le trouble et le bouleverse. Il a facilement la larme à l’œil.

Là, ce qui lui donne envie de sangloter, c’est la phrase suivante de La Marseillaise : « Entendez-vous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats ? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes ».

Entre deux sanglots, il gémit qu’il faut supprimer cette strophe « car il n’y a plus de « féroces soldats ». C’est peut-être vrai pour la campagne, mais il y en a de nombreux dans certains quartiers de nos villes.

Nous lui suggérons la version suivante qui séchera ses larmes : « Entendez-vous, chanter dans nos campagnes, ces gentils et bienveillants soldats ? Ils viennent jusque dans nos bras, protéger nos filles et nos compagnes ». C’est bon comme ça ?

Mais il en faut plus pour satisfaire Aphatie. Il y a quelque temps, il avait demandé qu’on rase le château de Versailles car « nous ne sommes plus sous Louis XIV ». C’est exact, nous sommes sous Macron. Faudra-t-il plus tard raser l’Elysée ? Pour faire bonne mesure, nous proposons à Aphatie de raser les châteaux de la Loire car nous ne sommes plus sous François 1er.

Et comme nous sommes méchants, nous suggérons à Aphatie de se taire, sinon il sera enfermé dans la galerie des Glaces du château de Versailles.

À Lire Aussi

Jean-Michel Apathie pense que le Soldat inconnu était peut-être allemand