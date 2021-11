« Je suis génial, beau et la France se porte à merveille ! »

Non, un Président ne devrait pas dire ça.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Emmanuel Macron est un fervent adepte du proverbe « on est jamais aussi bien servi que par soi-même ». Et dans son allocution de mardi, il s’est servi, admirablement servi. Mieux que ne sauraient le faire un Jean Castex ou une Marlène Schiappa qui lui sont pourtant dévoués corps et âme.

A l’écouter, avant 2017, la France était un pays de malheur et de misère. Dorénavant, et grâce à lui, c’est un pays de Cocagne ou en passe de le devenir. Et si il est réélu en 2022, ce sera l’El Dorado.

Ce roi thaumaturge a le don de guérir toutes nos plaies. Le chômage ? Grâce à la vertu du verbe macronien, il sera vaincu ! Les impôts ? Ils baisseront ! Le Covid ? Il sera terrassé !

Le problème avec Macron, c’est qu’il en fait beaucoup trop. L’autosatisfaction est un exercice périlleux quand elle se heurte à la réalité. Macron est certes en droit de penser le plus grand bien de lui-même. Nous nous autorisons à ne pas le suivre sur cette voie.

