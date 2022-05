« Je suis Français de souche »

Pascal Rifflart

Non, non il ne s’agit évidemment pas de moi.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Pascal Rifflart est opposé à François Ruffin dans la Somme pour les législatives. Il concourt sous les couleurs de Renaissance (ex-LREM). C’est un chercheur scientifique de qualité.

Dans sa profession de foi, il décline toutes ses propositions « assez convenues » pour assurer le bonheur des habitants de la Somme. Rien à dire.

Puis, noyé dans cet océan d’eau tiède, cette phrase surprenante : « Je suis un Français de souche ». On se pince et on se frotte les yeux : Oui, Pascal Rifflart est bien candidat macroniste !

Les batailles se gagnent aussi avec des mots. Et quand on en vient à emprunter des éléments de langage à Eric Zemmour ou à Marine Le Pen, on sait, à coup sûr, qui a gagné. À notre connaissance, les instances supérieures de Renaissance n’ont pas exigé de Pascal Rifflart qu’il rectifie ses propos.

C’est que dans la Somme, région de la France profonde, toutes les voix sont bonnes à prendre, y compris celles des électeurs qui apprécient les « Français de souche ».

Je ne voterai pas pour Pascal Rifflart. Parce que je ne réside pas dans la Somme. Mais surtout parce que je ne suis pas un Français de souche.