Jacques Chirac, un président bon vivant, blagueur et adepte des bons mots

« Trois copains sont déprimés, raconte Jacques Chirac. Leurs femmes les trompent. Le premier dit : “Elle me trompe avec un jardinier.” — Mais comment le sais-tu ? demandent les deux autres. — J’ai retrouvé son râteau sous le lit.” Le second : “Moi, elle me trompe avec un plombier. Sa clé à molette était sous le lit.” Le troisième : “Moi, c’est avec un cheval ! — Un cheval ? crient les deux autres. — Oui, j’ai trouvé un jockey sous le lit !” » Et le président d’exploser d’un de ces rires qui ont forgé la renommée de ce bon vivant, blagueur à la truculence paillarde ironique, connu pour sa gestuelle comique, ses bons mots et son autodérision plutôt rusée. Bref, un personnage hors norme qui coche nombre de cases de l’humour sympathique ou assassin. Un bon client pour une parodie de la célèbre tirade du nez de Cyrano de Bergerac !

Du tac au tac

« Connard ! — Enchanté, moi, c’est Jacques Chirac. » Cette fois-là, le quidam auteur de l’insulte a eu de la chance. Le président, de bonne humeur, s’est contenté de sa malicieuse repartie.

Il a le sens du gag. À son bureau de la rue de Lille, après avoir quitté l’Élysée, il lui arrive de décrocher lui-même le téléphone et de se faire passer pour son chef de cabinet : « Oui, je vais en parler au président… dès que je le vois ! »

Campagne présidentielle de 1995 : « Bien sûr, je suis de gauche ! Je mange de la choucroute, je bois de la bière … »

À quatre mois de l’échéance, il est encore à douze ou treize points derrière Édouard Balladur dans les sondages. De quoi douter. À Saint-Denis de La Réunion, en descendant la rue de Paris, Jean-Louis Debré lui demande comment il voit les choses. « Ça va, mais on piétine tout de même. Ce sera peut-être difficile. Alors, si je ne suis pas élu, j’ai un projet : on ouvre une agence de voyages. Tu la tiens, moi, je voyage ! »

Dans la dernière ligne droite, les sondages basculent en sa faveur. Lors d’un déplacement au Havre avec Jean-Louis Debré, il informe son ami et l’invite à la prudence : « Un sondage va sortir. Pour la première fois, je remonte. Ne dis rien avant sa publication. Si tu es interrogé, réponds simplement : “Après la pluie, le beau temps !” Le premier qui réussit à sortir cette formule gagne une bouffe. » « J’ai gagné », affirmera Debré peu après. Au premier tour, Chirac élimine Balladur et se retrouve face à Lionel Jospin. Le 7 mai, il est enfin élu président de la République avec 52,7 % des voix.

