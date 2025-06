Conflit à trois

Israël / États-Unis vs Iran des mollahs : la guerre sans tête ?

Alors que le Guide suprême Ali Khamenei n’est plus apparu publiquement depuis plus de dix jours, l’Iran donne à voir un pouvoir fragmenté, où l’idéologie supplée l’absence du chef. Arman Shahbazi décrypte pour Atlantico les tensions internes d’un régime en état de survie, dont la cohésion repose désormais sur ses forces armées. Entre ambitions eschatologiques et réalités mafieuses, l’avenir de la République islamique pourrait bien se jouer sans son fondateur spirituel. En toile de fond, les frappes américaines décidées par Donald Trump ravivent les divisions au sein du Parti républicain, tandis qu’Israël poursuit ses opérations sans attendre l’aval de Washington. Décryptage géopolitique d’un moment charnière.