Instagram, pédophilie et Pizzagate

H16 tient le blog Hashtable . Il tient à son anonymat. Tout juste sait-on, qu'à 37 ans, cet informaticien à l'humour acerbe habite en Belgique et travaille pour "une grosse boutique qui produit, gère et manipule beaucoup, beaucoup de documents".

Stupeur totale dans la presse française : on découvre, à la suite d’une enquête approfondie du Wall Street Journal et de l’Université de Stanford que le réseau social Instagram sert d’hébergement à de nombreux pédophiles et permet le partage de matériel (photos, vidéos) montrant des abus sexuels sur des enfants.

Oui, vous avez bien lu : Instagram, réseau social et service de partage de photos et de vidéos, permettrait à des pédophiles et pédocriminels d’échanger de façon plus ou moins discrète du matériel dont tout indique qu’il tombe normalement sous le coup de la loi dans à peu près tous les pays du monde. Mais ce qui distingue cette affaire de la plupart des autres, c’est que l’enquête menée par les universitaires et les journalistes du WSJ révèle en surcroît que les algorithmes utilisés par la plateforme favorisent les contenus pédophiles auprès d’autres pédophiles.

Bien évidemment, devant cette nouvelle, toute la presse s’est remplie d’un “bad buzz” qui a fait s’effondrer le cours des actions Meta, la société-mère d’Instagram et… Ah non. Rien de tout cela. En pratique, à part quelques articles discrets relatant l’affaire, l’actualité a rapidement glissé sur ce qui apparaît pourtant comme un énorme lièvre levé par les enquêteurs.

Lièvre d’autant plus énorme que l’enquête montre que certains émojis et certaines dénominations agissent comme une sorte de code : l’utilisation d’une carte (“map” en anglais, comme l’acronyme “MAP” pour “Minor Attracted Person”, euphémisme pour pédophile) ou, plus étonnant encore, d’une pizza au fromage (“cheese pizza” dont les initiales sont les mêmes que “child pornography”, pornographie infantile). Les utilisateurs de ces codes se déclarent souvent “amoureux des petites choses de la vie”, ce qui, là encore, laisse assez peu de doutes planer.

Selon les chercheurs, Instagram permettait même à ces utilisateurs pédophiles de rechercher du contenu avec des hashtags explicites tels que #pedowhore et #preteensex, qui étaient ensuite utilisés pour les mettre en relation avec des comptes qui laissaient sous-entendre la possibilité d’échange ou de vente de ce type de matériel (au moyen des codes précédents, notamment).

Ceux qui douteraient de la réalité de telles allégations (de nos jours, il est sain de douter, surtout de la presse) pourront éplucher le fil de cette enquêtrice sur Twitter.

Au passage, on se rappelle que la plateforme Twitter avait été accusée des mêmes maux juste après la reprise en main par Elon Musk : ce dernier avait notamment révélé que des réseaux pédophiles et pédocriminels utilisaient la plateforme pour échanger vidéos et photos, organiser des rendez-vous, etc. et que le personnel de Twitter normalement compétent (notamment Yoel Roth) pour arrêter et dénoncer ces pratiques n’avaient rien fait et avait même plutôt passé son temps à traquer et bannir les comptes conservateurs.

De même, Facebook a régulièrement été accusé d’héberger (discrètement ou non) des réseaux pédocriminels, et on a reproché à Zuckerberg, son propriétaire, de ne pas faire suffisamment pour empêcher ces réseaux d’apparaître et de prospérer sur sa plateforme.

Or, coïncidence intéressante, Instagram est propriété de Meta (qui est aussi la société mère de Facebook).

Des réseaux pédocriminels et de la pizza ? Tout ceci n’est pas sans rappeler la sulfureuse affaire du Pizzagate qui est comme le rappelle Wikipedia avec lourdeur et insistance, une théorie conspirationniste farfelue, dénuée de fondement et totalement discréditée à de multiples reprises par les journalistes affûtés d’une presse irréprochable, etc.

L’essentiel de l’histoire du Pizzagate est, du reste, bien résumé dans cette petite vidéo :

Fort bien : on devra donc, une fois encore, recourir à l’explication de la coïncidence malheureuse pour expliquer le fait que les réseaux pédocriminels récemment découverts sur Instagram utilisent la même terminologie à base de pizzas que la terminologie employée dans cette étonnante histoire des e-mails fuités de John Podesta dans lesquels, surprise, on trouvait des échanges relativement bizarres entre différents membres de la campagne présidentielle d’Hillary Clinton. On pourra sans mal trouver l’une ou l’autre explication bénigne pour certains de ces e-mails, et pourd’autres, on pourra là encore évoquer coïncidences et termes tout au plus ambigus.

De toute façon, tout ceci est très officiellement démystifié, il n’y a donc aucun lien, aucun complot, aucune réalité tangible.

Cependant, de façon plus générale, est-ce si difficile d’imaginer que de tels réseaux existent bel et bien, et qu’ils sont couverts, en plus ou moins grande partie, par les autorités ? Pour un politicien, pour une personne bien placée dans une administration ou dans certains domaines clés, connaître les pires penchants de ses adversaires ou, mieux encore, de ses acolytes constitue un levier de pouvoir redoutable, par exemple.

Ce qu’on observe ainsi aux États-Unis n’est en réalité que la façon américaine de faire ce qui existe déjà en Europe et en France depuis un moment, et dont les horribles remugles remontent à la surface de temps en temps comme en attestent par exemple les affaires qui font, fugacement, la une des journaux.

Ainsi, que sait-on réellement de l’affaire Dutroux qui défraya la chronique en Belgique ? De nombreux observateurs, chroniqueurs et journalistes avaient noté l’effroyable probabilité que les enfants kidnappés l’avaient été sur commandite, autrement dit pour le compte d’individus bien placés (dans la magistrature, la politique, le show-bizz par exemple)…

Ainsi, que sait-on réellement de l’affaire Duhamel qui a agité quelques colonnes de journaux (et provoqué l’apparition de quelques vidéos) il y a quelques années et qui avait été commodément classée sans suite pour prescription ?

Parfois, des petites bulles sordides d’actualité repoussanteéclatent temporairement dans la presse, et plus personne n’en parle ensuite : les enquêtes se font discrètes, les coupables, s’ils sont trouvés, semblent n’avoir rien à dire et les journalistes n’avoir de toute façon rien à leur demander…

En somme, le plus étonnant n’est pas l’existence de tels réseaux (ce serait même leur absence qui serait réellement surprenante), mais bien la constance avec laquelle les médias de grand chemin font absolument tout pour en minimiser l’existence dans leurs colonnes, la pondération et la discrétion dont font systématiquement preuve les autorités concernées, et a contrario l’acharnement de certains à catégoriser comme “complotistes” tous ceux qui en dénoncent l’existence pourtant évidente, comme s’il devenait essentiel d’ignorer ces pratiques, d’en atténuer l’impact et l’importance.

