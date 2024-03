Insécurité : ces médias d’information qui informent avec modération

"Le 9 février passé, La Provence titre "La délinquance poursuit sa baisse" - honteux bobard d'une préfète de police depuis exfiltrée, le désastre consommé", estime Xavier Raufer.

Xavier Raufer est un criminologue français, directeur des études au Département de recherches sur les menaces criminelles contemporaines à l' Université Paris II , et auteur de nombreux ouvrages sur le sujet. Dernier en date: La criminalité organisée dans le chaos mondial : mafias, triades, cartels, clans . Il est directeur d'études, pôle sécurité-défense-criminologie du Conservatoire National des Arts et Métiers.

D'abord, cette banalité : la résistance ultime d'un pays libre tient à la fermeté, au courage de son peuple ; s'il tient bon, le navire flotte ; qu'il vacille ou panique, il coule, sans que l'État n'y puisse grand-chose. Bien sûr, cela tient à ce que ce peuple sait, pense, apprend ; là, le rôle cru­cial est dévolu aux médias. Quel est alors le problème ? Depuis une décennie au moins, la plu­part des médias informent moins ; mais bien plutôt, moralisent ou édulcorent.

ÉDULCORATION : récemment, un journal baptise "rassemblement de consommateurs" - en mode colloque de dames sur le prix des pâtes ou la qualité des casseroles - les zombies défon­cés au crack hantant le nord de Paris ; à demi-nus, déféquant à même les rues et épou­vantant la population. Plus bien sûr, côté "faits-divers", l'épluchage hystérique des mêmes mé­dias, du moindre détail identifiant l'origine ou l'ethnie d'un malfaiteur ; tous désormais dési­gnés comme d'abstraites "personnes".

MORALISME : tout signal d'une aggravation de l'insécurité pouvant faire-le-jeu-de, les mêmes occultent désormais froidement le réel :

- Le 9 février passé, La Provence titre "La délinquance poursuit sa baisse" - honteux bobard d'une préfète de police depuis exfiltrée, le désastre consommé (49 morts et 123 blessés en 2023 lors de guerres de gangs). La "baisse" supposée tenait à 2 mois de quasi-grève de la po­lice judiciaire hostile à une réforme interne - donc, inactive 60 jours ; un directeur de la police régionale et un général de gendarmerie écoutant ces sottises en silence. Idée pour la préfète : qu'elle donne un an de congé à la PJ : la "délinquance" baissera de 100%...

- Voici peu, une télévision "Première sur l'info" claironnait le chiffre de 650 000 cocaïnomanes en France - alors que dès août 2023, l'OFDT, chargé de ces comptes, établissait que, de 2017 à 2022, le nombre des drogués à la cocaïne passait dans notre pays de 1,7 à 2,5% des adultes, de 600 000 à 1 000 000 d'individus (400 000 en 2012, 600 000 en 2017, UN MILLION fin 2022). En proportion, plus qu'aux États-Unis (1,7% de la population des plus de 12 ans). Au passage, ce même rapport de l'OFDT annonçait qu'en France toujours, le prix de la cocaïne "s'effondre" - cinglante preuve de l'échec de la lutte antidrogue du ministère de l'Intérieur.

- Autre silence médiatique sur le nombre inouï des démissions du corps des sous-officiers de la Gendarmerie nationale, écœurés du rôle - bouche-trous et simulacres - auquel les voue un mi­nistère de l'Intérieur aveugle à l'explosion criminelle. En novembre 2023, le Journal officiel (JORF 0269, 21/11/23) publie un arrêté contraignant les sous-officiers démissionnaires à rem­bourser leurs soldes et frais études. Le pouvoir n'a plus que le chantage au fric pour obliger l'encadrement d'une arme d'élite vieille de sept siècles à servir : silence médiatique.

Ainsi, la plupart de ces médias n'informent-ils plus, mais militent pour la cause antifa-mondiali­sation heureuse, occultant au public l'essentiel du réel criminel. Qu'ont d'ailleurs inventé en la matière ces journalistes français ? Rien : tout vient de la scène médiatique des États-Unis. Mais alors, quelle est la situation de ces médias, contraints par leurs maîtres milliardaires à une tou­jours plus tatillonne censure-antifa-bienséante ? Avertissement salutaire à nos journalistes "progressistes" : elle est dramatique - du fait même du massif rejet public du triptyque Morali­sation-occultation-édulcoration. Les faits, les preuves.

D'abord, une désertion des lecteurs, saturés de bobards peints en rose. (Voice of America/AP, 3/07/22) 42% des Américains fuient désormais les informations au quotidien ; 26% d'entre eux se fient à ce que disant les médias, au plus bas depuis qu'existe ce sondage. La propa­gande, en prime : NewsGard, l'organisme du géant Microsoft chargé de la "vérification des faits" est un repaire d'ex-cadres de la CIA et de l'OTAN ; en fait, un outil du Pentagone ; ainsi de suite.

Sans lecteurs, ces médias s'effondrent : deux quotidiens locaux-régionaux meurent chaque se­maine aux États-Unis : il y avait 75 000 journalistes d'information en 2006, il en reste 31 000 fin 2022. En janvier 2024, le prestigieux Los Angeles Times vire 20% de sa rédaction. Bientôt, que des robots-IA - zéro salaires et grèves, pas d'états d'âme. Lassés de leurs jouets médiatiques, les milliardaires les refilent désormais à des fonds-financiers-vautours, qui les cannibalisent, ou les vampirisent.

En France ? de 2017 à 2022, le rejet des médias passe de 27% à 36% ; en Europe, le lectorat français croit le moins à sa presse : 29%. Avis aux néo-journalistes ubé­risés des médias d'infor­mation : la sagesse biblique disait "Mane Thecel Phares" ; mais, les précités manquant parfois de culture classique (surtout, en hébreu), qu'ils cherchent sur internet le sens de cette formule que le prophète Daniel déchiffra à Balthasar, ultime roi de Babylone...