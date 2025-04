CONSOMMER SANS CULPABILITÉ

Inciter à mieux consommer sans culpabiliser : voilà pourquoi les messages positifs sont plus efficaces pour la planète que les leçons de morale

Alors que l’impact environnemental de la fast fashion devient alarmant, les campagnes de sensibilisation peinent à faire évoluer les comportements. En cause : un langage trop autoritaire, qui provoque rejet et colère. Une récente étude en psychologie du consommateur montre qu’un discours plus empathique et suggestif pourrait être la clé d’une consommation plus durable.