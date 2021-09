Impôt sur le revenu : La hausse de vos revenus est-elle vraiment la seule explication si vous faites l’objet d’un prélèvement supplémentaire ?

Certains ménages ont été prélevés automatiquement par le fisc ce lundi 27 septembre dans le cadre d'un rattrapage fiscal.

Atlantico : Lundi 27 septembre, un rattrapage des impôts a eu lieu. Dans quelle situation est-il prélevé ?

Jean-Philippe Delsol : Le taux d’imposition a été fixé par rapport à celui de l’année précédente (2019). Si l’on a gagné plus que l’année précédente et que le taux d’imposition mensuel ou trimestriel n’a pas été corrigé, on a dû payer le rattrapage de l’impôt.

L’administration établit l’impôt réel qui aurait du être payé en 2020. L'administration le compare à l’impôt à la source qui a été payé par rapport au taux qui a été calculé sur l’année 2019 et s’il il y a plus à payer, ils en font le rattrapage soit en une fois, soit s'il dépasse 350 euros en trois fois jusqu’au mois de décembre. Si au contraire, les revenus de 2020 sont inférieurs à ceux de 2019 et que le taux n’a pas été modifié par le contribuable, ce dernier est remboursé de l’excédent qu’il a payé à la source.

Tout cela est donc proportionnel, il n’y a pas plus d’impôt.

Ce rattrapage montre-t-il les limites de l’impôt à la source ?

Exactement. Sous prétexte de faciliter, on fait plusieurs fois le calcul de l’impôt. Le premier calcul est fait lors de la retenue à la source par rapport à un taux théorique établit sur celui de l’année précédente, puis il faut recommencer une fois que l’on a fait sa déclaration. Cela n’empêche donc pas de faire une déclaration et cela oblige à un double calcul. La situation créé ainsi des bonnes ou des mauvaises surprises pour le contribuable. Le prétexte de l’impôt à la source d’un paiement au fur et à mesure est relatif avec la situation. Finalement il y a toujours de surprises…

Cela montre que l’impôt à la source a surtout été mis en place pour le gouvernement à double titre. Il perçoit plus tôt ses impôts et théoriquement même s’il a perdu une année, il en a anticipé une meilleure. Il a prélevé sur une meilleure année et donc prélevé plus d’impôts, plus vite et par ailleurs le système d’impôt à la source fait qu’il a un meilleur taux de rendement. Il y a moins de pertes avec des personnes qui ont perdu de l’argent sur l’année qui ne peuvent plus payer leurs impôts. Ils le paient au fur et à mesure et c’est payé par l’employeur.

L’État a donc gagné sur un double terrain.

À Lire Aussi

Prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu : mais puisqu’on vous dit que tout va bien se passer

À Lire Aussi

Alerte à l’épargne des ménages... mais certainement pas à l’euthanasie des épargnants

À Lire Aussi

Egalité des chances : ce que le passé (ou l'étranger) nous apprend sur ce qui marche vraiment

À Lire Aussi

PLF 2022 : La vérité sur les baisses d’impôt… quand elles ne s’accompagnent pas de baisse de dépenses