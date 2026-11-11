ENCADREMENT DES LOYERS

Immobilier en crise : ce mal français auto-infligé

Le Sénat a prolongé de deux ans l’encadrement des loyers, et l’Assemblée nationale doit voter à son tour le 19 novembre. Ce vote arrive juste après un rapport sévère de la Cour des comptes sur la fiabilité du dispositif. Pour Bertrand Moine, créateur de Permistracker.com, la crise du logement ne s’explique pas seulement par la hausse des taux. Des règles qui s’empilent et changent sans cesse empêchent aussi de construire, de rénover et de louer.