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Une femme consulte des annonces immobilières à Paris.
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ENCADREMENT DES LOYERS

11 novembre 2026

Immobilier en crise : ce mal français auto-infligé

Le Sénat a prolongé de deux ans l’encadrement des loyers, et l’Assemblée nationale doit voter à son tour le 19 novembre. Ce vote arrive juste après un rapport sévère de la Cour des comptes sur la fiabilité du dispositif. Pour Bertrand Moine, créateur de Permistracker.com, la crise du logement ne s’explique pas seulement par la hausse des taux. Des règles qui s’empilent et changent sans cesse empêchent aussi de construire, de rénover et de louer.

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MOTS-CLES

crise de l'immobilier , Immobilier , encadrement des loyers , cour des comptes , sénat , DPE , passoires thermiques , ZAN , taux immobiliers , crise du logement , offre de logements , investissement locatif , Logement , génération libre , accès au logement

THEMATIQUES

France
A PROPOS DES AUTEURS
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Bertrand Moine
Entrepreneur

Bertrand Moine est entrepreneur, co-fondateur de Digital Village, un réseau de plus de 6 000 m² d'espaces innovants dédiés au numérique, combinant espaces de coworking, cafés et zones évènementielles.

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