Immigration, intégration, justice : la grande schizophrénie française

Une majorité de Français exprime de sondages en sondages une même demande : plus de fermeté sur le régalien, plus de contrôle sur l’immigration, plus d’exigence sur l’intégration.

Atlantico : Quelle est la réalité des attentes des Français sur les enjeux liés à l’immigration, à l’intégration et à la justice au regard des sondages et des études ? Qu’est-ce que cela traduit sur les aspirations des citoyens ? En quoi le fait que les électeurs ne veuillent pas du RN pour appliquer cette part de son programme ne change pas la demande elle-même ?

Xavier Dupuy : Il est clair que depuis maintenant un certain nombre d'années, depuis la période du Covid, les attentes sont très fortes en matière de sécurité chez les Français en matière de régulation de l'immigration, de pouvoir d’achat et de politique de santé. La situation économique a évolué. Le chômage demeure mais à un niveau moindre par rapport à la réalité d’il y a une dizaine d'années. Il y a une montée de la thématique de la sécurité qui se renforce chaque année et se généralise sur tout le territoire. La colère et l’inquiétude des électeurs concernent aussi le thème de la santé avec les déserts médicaux. De plus en plus de Français ont du mal à trouver un médecin traitant et à obtenir un rendez-vous chez un spécialiste La sécurité, l’immigration, le pouvoir d’achat et la santé sont des thèmes qui reviennent en priorité auprès de l'ensemble des Français. Chez les plus jeunes, l'environnement est aussi un thème au coeur de leurs préoccupations. La demande des citoyens n'est pas modifiée. La difficulté concerne plutôt un problème de confiance même si dans certains sondages, la crédibilité du RN par rapport aux autres formations politiques peut paraître plus grande en matière de sécurité car les citoyens ont le sentiment que le RN est une formation politique qui appréhendera le problème avec beaucoup plus d'acuité. Les Français votent en fonction de leurs préoccupations, sur la capacité éventuelle d'une formation politique ou d'une coalition politique à pouvoir mettre en place une politique qui peut garantir des résultats. Il n'est pas impossible que, lors des élections législatives, le Rassemblement national a subi les conséquences de certaines erreurs sur le profil de ses candidats, qui ont peut-être tout simplement rendu impossible les chances de victoire dans certaines circonscriptions. Par ricochet, cela a pu faire réfléchir les citoyens dans d'autres circonscriptions. Dans la semaine de l'entre-deux-tours, des extraits de débats télévisés ont porté préjudice à de nombreux candidats du RN.

Paul-François Paoli : Nous venons d'assister à un extraordinaire psychodrame tout à fait indigne d'un pays démocratique. Soit une majorité de français qui, lors du premier tour des législatives, en votant RN, Reconquête ou LR ont manifesté un désir de rupture avec le centrisme macronien, notamment dans le domaine régalien, et qui se trouvent désormais dépossédés de leur volonté politique au profit d'une gauche minoritaire dans l'opinion toutes tendances confondues. La droite des notables, de Wauquiez à Bertrand, s'est tout simplement couchée devant le rouleau compresseur médiatique en n'appelant pas à voter contre le prétendu Front populaire, si mal nommé puisque l'on sait que les classes dites populaires et notamment les ouvriers votent massivement pour le RN. Il existe bel et bien en France un parti "bourgeois" de la peur que les médias dominants mais aussi les associations et notamment l'Eglise catholique ont activé en effrayant les Français, en particulier les plus âgés d'entre eux et les retraités. Ce psychodrame évoque la panique qui avait gagné une certaine France en Mai 1981 quand il était question que des ministres communistes accèdent au pouvoir. Je me rappelle des propos effarants de ceux qui disaient que les chars soviétiques allaient défiler sur les Champs-Elysées quand Mittérand, allié du PCF, deviendrait président. On a entendu ces derniers jours des bêtises tonitruantes sur le fascisme! On voit bien que les incultes qui évoquent le fascisme n'ont aucune idée de ce dont il s'agit. Le RN est un parti réformiste ce n'est pas un parti révolutionnaire! Cette propagande massive digne de la Russie de Poutine a créé un psychose et une angoisse qui a produit ses effets en mobilisant notamment les citoyens ayant une double nationalité contre un parti qui n'est pas plus nationaliste que ne l(était le RPR de Chirac a ses débuts. En outre le RN n'a pas réussi à convaincre sur le plan de la crédibilité, notamment dans le domaine économique. Son programme est sûrement critiquable mais on a jamais élu personne sur un programme et De Gaulle n'en avait aucun. Un parti existe pour représenter des aspirations. Dans le cas du RN ces aspirations sont claires et légitimes, si bien qu'elles sont partagées par des millions de Français qui ne votent même pas pour lui. Le retour des frontières pour empêcher l'immigration illégale, une politique sécuritaire dans le domaine de la délinquance de rue, un refus de voir se banaliser l'islamisme au niveau des moeurs, une défense du pouvoir d'achat et une volonté de retrouver une part de notre souveraineté nationale perdue ou entravée par le pouvoir des juges. C' est à la droite toute entière de porter ses aspirations et si le RN est monté en puissance d'une manière inédite c'est que la droite des notables en a été incapable.



Pourquoi est-ce que ces préoccupations des citoyens et ces aspirations ne trouvent pas de débouchés politiques à travers le RN comme lors des législatives ? Comment expliquer cette schizophrénie française ? Est-ce lié au fait que le RN ne soit toujours pas parvenu à faire la preuve d’une vraie culture de gouvernement ?

Paul-François Paoli : L'échec du RN est en effet dû à un certain manque de crédibilité. Avoir raison sur les thématiques ne suffit pas , il faut aussi avoir des experts et des intellectuels, des gens compétents et capables en économie ou dans le domaine du droit ou de la culture. Comme l'a dit Jérome St Marie, sans les élites ce parti ne pourra jamais gouverné. Mais il y a aussi un phénomène structurel: la schizophrénie des Français. Les Français ne veulent pas se donner les moyens de ce qu'ils croient vouloir. Ils veulent la puissance sans l'effort qui va avec et sont attachés au 35 heures. La sécurité mais sans la brutalité de la répression ect, ect. La formule de Bossuet leur va comme un gant: "Dieu rit de ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes". Comme je le démontre dans mon dernier essai, Race, sexe, identité, la France en procès (Jean Cyril Godefroy) la France ressemble à un névrosé qui ne veut pas se donner les moyens de guérir parcque sa nevrose le protège du réél. Notre névrose à nous c'est l'universalisme. "La particularité des Français est de se croire universels" écrivait Paul Valéry. Nous croyons encore être un modèle alors que nous sommes devenus un anti modèle, notamment au niveau éducatif et scolaire !

Qui pourrait incarner politiquement ces aspirations des citoyens sur ces trois thèmes et qui pourrait apporter des réponses concrètes aux Français sur ces enjeux sur le régalien, l’immigration et l’intégration ? Est-ce que Les Républicains, l’union des droites ou la future coalition gouvernementale avec LR pourraient apporter des réponses ? Avec un mode de scrutin à la britannique, le RN aurait-il pu avoir une majorité absolue et répondre aux attentes des Français en matière d’immigration, de justice et d’intégration ?

Paul-François Paoli : Les thématiques régaliennes sont très majoritaires en France mais elles ne peuvent être représentées que par la droite LR, le RN et une gauche républicaine qui est devenue marginale et correspond au chevènementiste d'antan. Sûrement pas par le parti centriste macronien qui est européiste et droit de l'hommiste. Quant à la culture du pseudo Front populaire qui est portée par Olivier Faure, les écologistes ou Raphaël Glucksmann, elle est absolument anti régalienne. C'est une culture aussi libértaire au niveau des moeurs que moralisatrice au niveau des valeurs, ce qui est évidemment problématique. On ne voit pas pourquoi des gens qui proclament, depuis des décennies, qu'il est interdit d'interdire et qu'il est merveilleux qu'une femme puisse louer son ventre pour une autre dans le cadre d'une GPA, seraient habilités à dénoncer les riches pour leur égoisme. Si on est individualiste, comme le sont les libertariens américains ,il faut l'être dans tous les domaines: celui de l'économie comme celui des moeurs. Mais la gauche française a cette spécificité ridicule: elle fait la morale dans tous les domaines, surtout aux "nantis", tout en proclamant que nous sommes libres de décider de nos valeurs dans une société laïque. On ne voit donc pas pourquoi les "valeurs républicaines" devraient s'imposer à tous. La gauche n'a toujours pas compris que le leitmotiv de la fraternité et celui de la liberté n'étaient pas aisément compatibles. Ne suis-je pas libre de choisir mes frères comme le proclamait Charles Baudelaire, à l'encontre de Victor Hugo? Visiblement Boyard, Faure et Panot n'ont jamais dépassé le niveau bac en philosophie, ni lu Max Weber. Il est triste pour un grand pays de culture comme la France que des gens aussi médiocres intellectuellement arrivent à un tel niveau de responsabilité.