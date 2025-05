AVENIR

Immigration : ces 7 chiffres à retenir pour vraiment comprendre ce à quoi la France fait face aujourd’hui

Alors que la natalité française poursuit sa chute, l’INSEE publie une étude inédite qui met en lumière l’ampleur et l’évolution de l’immigration en France entre 2006 et 2023. Avec 347.000 immigrés arrivés sur le territoire en 2023 – soit une hausse de près de 50 % depuis 2006 – et un recul préoccupant du nombre de naissances, les dynamiques démographiques du pays changent profondément. L’Afrique devient le premier continent d’origine des nouveaux arrivants, le niveau de diplôme des immigrés progresse, mais les capacités d’intégration du pays, logement, emploi, services publics, peinent à suivre.