Il paraît que François Bayrou est raciste...

François Bayrou s'est exprimé sur l'immigration sur le plateau du Grand Jury / RTL / LCI.

Lisez et vous allez frémir.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

François Bayrou est un centriste bien sous tous rapports. Il administre sa belle ville de Pau en bon père de famille. Tout va bien donc pour lui.

Tel qu’il est, on lui donnerait le bon dieu sans confession. Mais voilà, il a été possédé par le diable. Il s’est laissé aller à ses instincts les plus bas. On n’attendait pas ça de lui.

Il est en effet accusé de racisme. Aurait-il utilisé les termes « bamboula », « négro », « bougnoul » ou « melon » ? Non, il a fait pire. « Quand vous mettez, dans un village, une famille venue d'une autre culture, ça se passe très bien. Mais pas quand vous en mettez des centaines. C'est une question de proportion », a-t-il déclaré. L’horreur de cette phrase, cela ne vous aura pas échappé. Et ce n’est pas sans rappeler les propos de Brice Hortefeux sur les Auvergnats.

Dans le village France, ils sont quelques millions d’une autre culture. Et certains d’entre eux se conduisent parfois mal. Des racistes comme Bayrou, on en redemande !