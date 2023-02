Il paraît qu’il ne faut pas enseigner l’histoire des Croisades

Un exemplaire de l'ouvrage "Histoire de l'Ordre militaire des Templiers : ou Chevaliers du Temple de Jérusalem" de Pierre Dupuy, publié en 1751, est exposé lors d'une exposition à Poznan.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

À la manœuvre, un collectif de médiévistes de gauche. Leur but : traquer toutes traces « réactionnaires dans l’enseignement de l’histoire ». Ils sont vigilants et tenaces.



Le plus actif d’entre eux est un certain Florian Besson. Il est prof dans un lycée. Et ce qu’il a découvert frise l’horreur !

Il s’est intéressé à la façon dont est enseignée l’histoire des croisades. Et là, son sang (de gauche) n’a fait qu’un tour. Car il a vu dans certains manuels scolaires qu’ils décrivent l’entreprise chrétienne pour libérer le tombeau du Christ comme une « vision Zemmourienne » des choses.

En effet, selon lui, l’Islam y est présenté sous un jour tendancieux et « uniformément hostile ». D’ailleurs, le tombeau du Christ a-t-il seulement existé ?

Mais le pire est à venir. Certains des élèves de ce prof ont vu « Vaincre ou mourir », le film produit par le Puy du Fou. Et ces chères têtes blondes innocentes en sont ressorties convaincues qu’il y a eu de terribles massacres en Vendée. Et Florian Besson a dû batailler dur pour remettre ses élèves dans le droit chemin.