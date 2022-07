“Il n’y a pas assez de personnes non-blanches à la télévision”

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Cet organisme supposé indépendant (mais pas de la bêtise) a enquêté. Les sages du CSA ont visionné les images de la télévision pendant 1800 heures. Et sur 19 chaînes.

Leurs conclusions ont de quoi faire frémir. Elles sont, dans leurs énoncés, un peu grandiloquentes : “La République est une et indivisible, il faut donc que toute la société française soit représentée".

Et ça continue avec des chiffres que le CSA trouve accablants et tristes. 16% de personnes non-blanches à la télévision il y a quelques années et 14% seulement en 2021.

Il y a en France environ 68 millions d'habitants, ce qui fait, ramenés au pourcentage, environ 5 millions de personnes issues de la diversité. Ils sont convenablement représentés à la télé.

Le CSA met également en cause les chaînes d’information en continu qui véhiculent des stéréotypes très négatifs sur les “non-blancs”.

Ces chaînes sont très friandes de faits divers. Et dans ce domaine les Blancs sont scandaleusement sous représentés. Blancs faites un effort !