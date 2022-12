François Ruffin, Jean-Luc Mélenchon, Alexis Corbière et Clémentine Autain lors d'une manifestation à Paris en 2017.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Nous vous avons déjà narré les mésaventures de Philippe Poutou. NPA est menacé d’implosion. Mais là, il s’agit d’un menu fretin.

Il nous faut maintenant nous intéresser à un gros poisson nommé LFI qui a son tour court vers l'abîme. Libération, désespéré, titre en gros « Il faut démocratiser LFI ». Une une qui aurait du être barrée de noir en signe de deuil.

La phrase en question est de Clémentine Autain qui tire sans ménagement sur son patron.

Il lui est reproché d’avoir installé à la tête des Insoumis Manuel Bompard. Et cela sans aucune concertation, sans débat, sans vote. Par une simple cooptation. Le fait du prince donc.

Ainsi, Mélenchon, privé d’Adrien Quatennens, s’est trouvé un nouveau fils spirituel. Il a accompagné cette nomination d’une purge sanglante. Ni Alexis Corbière, ni Raquel Garrido, ni Éric Coquerel, ne font partie des nouvelles instances dirigeantes du parti.

Ils protestent avec véhémence, et celui qui donne le plus de la voix, avec Clémentine Autain, c’est François Ruffin. Les purgés n’acceptent pas que Mélenchon se transforme en papy flingueur. Lui, il n’en a rien à foutre. Il tue, extermine et abat. Bien que trotskiste, Mélenchon prend pour modèle le camarade Staline, assassinant les uns après les autres ses compagnons révolutionnaires de la première heure.

Aux piétinés Clémentine Autain, François Ruffin, etc. Mélenchon a envoyé au charbon Manuel Bompard. Ce dernier a frappé fort. « Le vote, a-t-il dit, n’est pas l’alpha et l’oméga de la démocratie ». Dans son esprit et celui de Mélenchon, cet alpha et oméga se résume à une balle dans la nuque…

À Lire Aussi

Vous avez aimé le NPA ? Eh bien vous en aurez deux