Il était une fois une si jolie petite ville du nom de Montargis…

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Montargis, 50 000 habitants, est située dans le Loiret. On l’appelle “la Venise du Gâtinais”. La belle France, celle des rivières, des bois, des vallons. En un mot,la France.



Et puis un jour, on y a construit des HLM. Un voisinage incongru. Avant-hier, Montargis a été le théâtre d’une extrême violence. Voitures brûlées, magasins pillés, vitrines brisées.



Les émeutiers étaient environ 300. 35 policiers seulement pour leur faire face. Que pouvaient-ils faire ? Rien ! Et ils ont laissé faire les émeutiers. Le maire de Montargis, atterré, a reconnu qu’il ne pouvait pas en être autrement. Et Montargis a été saccagée.



Tirer sur les émeutiers ? Les policiers n’en ont pas le droit. Reste alors une solution qui ne sera pas appliquée : envoyer 300 policiers dans les HLM.