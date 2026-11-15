GUERRE DE SUCCESSION

L’idéologue en chef de Xi Jinping est inquiet pour le Parti communiste chinois

Le principal idéologue du régime chinois met en garde les cadres du Parti contre leurs réseaux personnels et les potentats locaux. Derrière ces avertissements se jouent deux sujets : une économie qui s’essouffle et une succession de Xi Jinping que personne n’a organisée. Le Parti reste pourtant plus solide qu’en 2012. Décryptage avant le congrès de 2027.