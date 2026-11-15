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Le président chinois Xi Jinping écoute Wang Huning, membre du Comité permanent du Bureau politique, lors de la séance d'ouverture de l'Assemblée nationale populaire (ANP) au Palais de l'Assemblée du Peuple à Pékin, le 5 mars 2025.
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GUERRE DE SUCCESSION

15 novembre 2026

L’idéologue en chef de Xi Jinping est inquiet pour le Parti communiste chinois

Le principal idéologue du régime chinois met en garde les cadres du Parti contre leurs réseaux personnels et les potentats locaux. Derrière ces avertissements se jouent deux sujets : une économie qui s’essouffle et une succession de Xi Jinping que personne n’a organisée. Le Parti reste pourtant plus solide qu’en 2012. Décryptage avant le congrès de 2027.

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MOTS-CLES

Wang Huning , Xi Jinping , Parti communiste chinois , PCC , succession de Xi Jinping , congrès 2027 , plénum , Politburo , armée populaire de libération , crise immobilière , Evergrande , chômage des jeunes Chine , potentats locaux , discipline du parti , Chine , économie , Yohan Briant

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Yohan Briant

Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme

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