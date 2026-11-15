GUERRE DE SUCCESSION
15 novembre 2026
L’idéologue en chef de Xi Jinping est inquiet pour le Parti communiste chinois
Le principal idéologue du régime chinois met en garde les cadres du Parti contre leurs réseaux personnels et les potentats locaux. Derrière ces avertissements se jouent deux sujets : une économie qui s’essouffle et une succession de Xi Jinping que personne n’a organisée. Le Parti reste pourtant plus solide qu’en 2012. Décryptage avant le congrès de 2027.
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MOTS-CLESWang Huning , Xi Jinping , Parti communiste chinois , PCC , succession de Xi Jinping , congrès 2027 , plénum , Politburo , armée populaire de libération , crise immobilière , Evergrande , chômage des jeunes Chine , potentats locaux , discipline du parti , Chine , économie , Yohan Briant
THEMATIQUESInternational
A PROPOS DES AUTEURS
Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme
A PROPOS DES AUTEURS
Directeur Général de l'Institut d'études de géopolitique appliquée (IEGA) - Enseignant à l'Institut Catholique de Paris - Chercheur Chine contemporaine et nationalisme