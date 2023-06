Hôpital et médecine de ville : ces solutions à portée de main qui pourraient sauver le système de soins français

Des membres du personnel soignant dans un hôpital lors de la crise du Covid-19.

Nous l'avons dit, les solutions habituellement envisagées par les pouvoirs publics sont inefficaces, mais des solutions à portée de décision législative ou réglementaire existent bel et bien.

L’immobilisme de la CNAM sur des sujets simples et délégables surprend.

- Les rendez vous non honorés continuent à gaspiller de la ressource sans que les médecins ne soient libres d’agir en particulier en demandant un paiement dès la prise de rendez vous. Il y a au moins 27 millions de “lapins” par an mais comme en France tout dans le système de soins doit être décidé par l’état et son monopole, les médecins attendent que la liberté d’exiger un prépaiement pour les rendez vous de consultations soit laissée à la liberté de chacun des professionnels de soins.

- Les hôpitaux ont des ressources cachées en matière de personnel. Les gardes sont un casse-tête car il y a trop de médecins qui ont des activités de garde ou d’astreinte très occasionnelles. Il faut rationaliser ces activités. Au fond cet état de fait renvoie à un dysfonctionnement majeur des hôpitaux, les ressources sont en partie gaspillées dans des emplois inutiles. Même dans le médical où la segmentation des services conduit à une sous utilisation des ressources. Enfin, l'eldorado des urgences se tarit par manque de médecins et ce doit être l’occasion de réserver les “Urgences” aux malades urgents. François Braun l’avait promis mais aucune donnée ne corrobore un changement .

- Les risques des exercices de régulation du système d’appels urgents (SAMU, SMUR) éloignent les médecins de ces postes. Les urgences doivent fonctionner avec des médecins en recours et des soignants qualifiés en première ligne. Pour maintenir l’illusion de notre grandeur passée nous nous arc-boutons sur le médecin en première ligne mais c’est un interne de première année. C’est l'infirmière clinicienne des urgences qu’il faut promouvoir car c’est possible assez rapidement plutôt que la chimère de l’infirmière de pratique avancée en cabinet qui n’est même pas financée.

- Ce constat traduit une agitation politique sans effet sur le système de soins.



Le fait majeur depuis 1996 c’est l’étatisation totale du système qui conduit à sa paralysie. L’accessoire est que les oppositions n’ont aucun programme pour sortir de ce déclin. Les uns veulent mettre plus d’argent qu’ils n’ont pas, sans dire pourquoi ni dans quel but, les autres focalisés sur la sur-utilisation des soins par les immigrés notamment illégaux confondent deux faits indubitables mais sans commune mesure. Supprimer l’AME et contrôler l’immigration légale et illégale n’améliorera qu’à la marge le fonctionnement du système et sa consolidation financière. Enfin combien ne proposent rien?

Il faut plonger dans l’univers administratif notamment celui des hôpitaux publics pour commencer à comprendre qu’au lieu d’être une question de moyens en particulier financiers c’est le fonctionnement organisationnel du secteur public qui est devenu incompatible avec sa mission. C’est l’objet du cinquième article.

