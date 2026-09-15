ATLANTI'CULTURE
15 septembre 2026
Hitchcock & Mary Rose, de Michael Sadler
Le suspens et l’emprise
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Vu sur:Culture Tops
MOTS-CLESMichael Sadler , Christophe Lidon , Mélanie Page , Eric Prat , Marjorie Frantz , Théâtre de l’œuvre
THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)
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Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)