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Blurred backgroundHitchcock & Mary Rose, de Michael Sadler
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ATLANTI'CULTURE

15 septembre 2026

Hitchcock & Mary Rose, de Michael Sadler

Le suspens et l’emprise

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Culture Tops

MOTS-CLES

Michael Sadler , Christophe Lidon , Mélanie Page , Eric Prat , Marjorie Frantz , Théâtre de l’œuvre

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Alya Aglan pour Culture-Tops

Alya Aglan est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.)