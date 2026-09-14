POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundHistoire d’un piano, de Ramon Gener
See image caption

ATLANTI'CULTURE

14 septembre 2026

Histoire d’un piano, de Ramon Gener

Les vicissitudes de la vie d’un piano entre les mains de ses propriétaires successifs

Photo of Patrick Petit pour Culture-Tops.
Patrick Petit pour Culture-Tops. Go to Patrick Petit pour Culture-Tops. page

3 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

Culture Tops

MOTS-CLES

culture , Ramon Gener , Editions Buchet-Chastel , Juliette Lemerle

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Patrick Petit pour Culture-Tops. image
Patrick Petit pour Culture-Tops.

Patrick Petit est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.). 

Populaires

1PISA : ces autres pays où les enfants d’immigrés réussissent bien mieux à l’école qu’en France
2Ces sept drapeaux nationaux figurent parmi les plus anciens encore utilisés dans le monde
3Une crise énergétique PIRE que celle de 2022 fond sur l’Europe, est-il encore temps de l’éviter ?
4Energie : les énergies renouvelables ont rendu du pouvoir d'achat aux Français, vraiment ?
5L’Humanité détruite par l’IA ? Anatomie d’un buzz qui n’avait rien de spontané… et tout de (très très) politique
6La guerre de la FED fait rage et voilà pourquoi elle nous concerne aussi
72008, l’année où la vie politique des démocraties occidentales a basculé dans la polarisation (et devinez ce qui a été massivement adopté au même moment…)