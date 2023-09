Hier était un jour dédié au pardon, mais le présent mérite l’accusation : nos gouvernants sont des « passoires politiques »

Emmanuel Macron et Charles III lors de la visite du roi d'Angleterre en France.

Kippour est derrière nous. C’est une très belle fête, forte de symboles et de rites millénaires. Pas de travail, que de la prière, pas de nourriture, que de l’observance, une purification destinée à se faire pardonner de tout ce qu’une année vous pousse à faire de mal et pardonner aux autres. Salutaire. Serait-ce le fruit du hasard si notre président avait choisi ce jour sacré pour prendre la parole, pour principalement ne rien dire, comme tout exercice politique qui se respecte, en espérant qu’une partie de la population éloignée des télés et obligée de pardonner, puisse oublier ce qu’elle aurait entendu ? Le mystère restera entier, mais Kippour est destiné à faire le grand nettoyage de l’année passée, pas de celle à venir, et il y aura donc encore du travail.

Côté chiffres d’abord. Après avoir été la cigale du Covid, chantant et dansant 2 années, mais enfermée, et dépensant sans compter pour camoufler ses erreurs funestes, la cigale française sort de la crise comme une des pires élèves. Adeptes de la poussière sous le tapis, elle cumule aujourd’hui à la fois une faible perspective de croissance, un taux de faillite astronomique chez les PME et une dette abyssale. Et pas de solutions, ni d’envie d’en trouver. La dette, ce fardeau imposé pour s’offrir 2 années de confinement inutile, et qui va plomber 2 générations, est la plus importante en Europe.

La plupart des autres pays ont décidé à la réduire, une bien bonne idée quand les taux grimpent au plafond, un orgasme mais dépressif, mais pas nous. C’est tellement plus drôle de payer des intérêts, cela permet à nos pauvres banques et aux investisseurs étrangers de se faire une belle année de plus aux frais des contribuables français, qui ne savent plus où donner de la dette et des coûts, qui leur tordent le cou. L’essence est la plus chère d’Europe, même les pays émergents la vendent moins cher. Le kilo de BN atteint le prix du caviar et les taux d’intérêts tuent à petit feu notre économie, qui avait bien besoin de cela. Le tout avec l’aide de Christine Lagarde, pour qui j’ai pourtant infiniment de respect, mais qui pense encore que le court terme doit sacrifier le temps long.

Le secteur de l’immobilier est sinistré, la construction également, car moins de mises en chantier accouchent de moins d’immeubles. Les taux empêchent les acheteurs d’acheter et dissuadent les vendeurs de vendre. Un peu comme sur un carrefour à Paris, où ceux qui forcent le feu rouge s’entassent avec ceux qui forcent contre toute logique, le feu vert, malgré l’inexistence d’un passage et la certitude que forcer ne fera qu’empirer. Mais on pousse quand même. Bref, c’est Paris.

Cela tue l’activité immobilière à court terme et tue l’offre à long terme, présage d’un marché pénurique qui flambera et finira d’achever les plus démunis, imposant des prix hauts malgré des salaires en berne. Mais comme si cela ne suffisait pas, il faudrait également, au nom de l’écologie, cesser de louer les « passoires thermiques », et pourquoi pas, de les vendre. Ce qui permettra aux plus pauvres de se priver de leur dernier espoir de plus-value, de capital et d’ascension sociale. Pour armer une émeute de gilets jaunes, c’est un cran très au-dessus de la limitation à 80km/H. On est monté d’un cran dans la stupide sophistication et l’aveuglement.

Une loi passée ou possiblement capable de passer, dans des bâtiments qui sont de réelles poubelles thermiques et que personne ne pense à évacuer. Sénat, assemblée nationale, la plupart des ministères et mairies, tous ces bâtiments qui consomment à eux seuls une partie non négligeable de l’énergie nécessaire à la moitié des bâtiments civils et abritent une population déconnectée, dont l’énergie à donner l’impression de faire, de préférence n’importe quoi et n’importe comment, devrait pouvoir remplacer 1 ou 2 super générateurs. Faites ce que je dis…

Comment peut-on faire cela, et ne pas réfléchir à qui sera pénalisé en premier lieu et ne pas réaliser, que, comme toujours les plus pauvres seront laminés, montrés du doigt. Cette population croissante qui commence le mois à découvert devrait acheter une Tesla, rénover sa maison, pardon, sa passoire thermique, manger des légumes bio, cesser la viande car cela consomme trop d’eau, de boire du lait, les vaches « pètent » trop et détruisent la couche d’ozone, éteindre la télé (une passoire intellectuelle, ce serait une bonne mesure), couper son téléphone qui utilise trop de data-centers, payer son essence 2 euros alors que l’État encaisse les bénéfices et surtout se taire et ne pas voter Le Pen ou Mélenchon…Il va falloir m’expliquer comment..

Pousser ainsi au crime est criminel. Il prouve une fois de plus la déconnexion de nos élites, les mêmes qui veulent faire en ville des zones interdisant la circulation aux voitures anciennes, les voitures de ces sales pauvres, qui pourront ainsi commencer un trajet, l’interrompre sur 300M et pousser la voiture, le temps de retrouver après cet exercice salutaire, une partie de la ville ouverte aux pauvres et à leurs passoires roulantes.

A force de traiter les plus faibles et même la classe moyenne de passoire, elle va finir par essorer cette classe politique indécente, qui reçoit des personnages aussi essentiels que Jack Lang à Versailles, pour accueillir le Roi d’Angleterre, dont tout le monde se fout, lui qui dirige l’institut du Monde Arabe, dont j’ignorais que le Royaume-Uni faisait partie ! Et ce sera bien fait pour elle. Malheureusement, tout le monde en subira les conséquences.

Les passoires vont se transformer en lessiveuse démocratique, et feront tout voler en éclat. Gare aux secousses et victimes collatérales.