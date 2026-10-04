DIPLOMATIE ET CHEMIN VERS LA PAIX

Guerre en Ukraine : Washington envisage des pourparlers trilatéraux avec Moscou et Kiev fin octobre

Les États-Unis ont l'intention d’organiser des pourparlers trilatéraux entre la Russie et l’Ukraine d’ici la fin octobre, selon Volodymyr Zelensky. Cette initiative intervient alors que les contacts diplomatiques entre Washington, Moscou et Kiev se multiplient.