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Un montage des portraits de Volodymyr Zelensky, de Donald Trump et de Vladimir Poutine.
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DIPLOMATIE ET CHEMIN VERS LA PAIX

4 octobre 2026

Guerre en Ukraine : Washington envisage des pourparlers trilatéraux avec Moscou et Kiev fin octobre

Les États-Unis ont l'intention d’organiser des pourparlers trilatéraux entre la Russie et l’Ukraine d’ici la fin octobre, selon Volodymyr Zelensky. Cette initiative intervient alors que les contacts diplomatiques entre Washington, Moscou et Kiev se multiplient.

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MOTS-CLES

Guerre en Ukraine , Volodymyr Zelensky , Vladimir Poutine , Russie , ukraine , dangers , menace , obstacle , négociations , diplomatie , Moscou , Kremlin , territoires , morts , mobilisation , Donald Trump , paix , pourparlers , Kiev

THEMATIQUES

Défense
A PROPOS DES AUTEURS
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Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

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