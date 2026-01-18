AFFOLEMENT MEDIATIQUE

18 janvier 2026

Groënland : beaucoup de bruit (trumpiste) pour rien ?

L’emballement médiatique autour des velléités américaines sur le Groënland repose largement sur un contresens stratégique. Derrière les déclarations fracassantes de Donald Trump, les États-Unis disposent déjà d’un accès militaire décisif à l’île, sans remise en cause de la souveraineté danoise. Cette séquence relève autant de la mise en scène politique que d’une mauvaise lecture des rapports de force réels, révélant surtout les fragilités du récit stratégique occidental.