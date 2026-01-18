POLITIQUE
Ce montage de photos d'archives représente Donald Trump et la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. (image d'illustration)

©

Ce montage de photos d'archives représente Donald Trump et la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. (image d'illustration)

AFFOLEMENT MEDIATIQUE

18 janvier 2026

Groënland : beaucoup de bruit (trumpiste) pour rien ?

L’emballement médiatique autour des velléités américaines sur le Groënland repose largement sur un contresens stratégique. Derrière les déclarations fracassantes de Donald Trump, les États-Unis disposent déjà d’un accès militaire décisif à l’île, sans remise en cause de la souveraineté danoise. Cette séquence relève autant de la mise en scène politique que d’une mauvaise lecture des rapports de force réels, révélant surtout les fragilités du récit stratégique occidental.

Photo of Yves Bourdillon
Yves Bourdillon Go to Yves Bourdillon page

10 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Yves Bourdillon image
Yves Bourdillon

Yves Bourdillon est journaliste aux Echos depuis 1996, en charge de l’Afrique, du Proche Orient et de l’ex URSS.

