CRISE DU MANAGEMENT PUBLIC
13 novembre 2026
Grand oral des candidats sur le service public : le nombre de fonctionnaires, un faux problème ?
Lors du Grand Oral de France Info consacré au service public, les candidats à la présidentielle ont surtout parlé chiffres : des postes à supprimer pour les uns, des moyens supplémentaires pour les autres. Pour Hugo Spring-Ragain et Dominique Andolfatto, ce « fétichisme du nombre » passe à côté de l’essentiel : un État qui empile les missions, fabrique ses propres normes, échappe en partie aux responsables politiques et fonctionne presque sans outils de management.
14 min de lecture
Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.
Dominique Andolfatto est un politologue français, professeur de science politique à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté (Credespo) et chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique (ISP).
Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.
Dominique Andolfatto est un politologue français, professeur de science politique à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté (Credespo) et chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique (ISP).