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Une pancarte portant l'inscription « Plus de fonctionnaires pour plus d'égalité » est visible lors d'une manifestation contre le projet de réforme du droit du travail du gouvernement français, le 9 mai 2019 à Montpellier.
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CRISE DU MANAGEMENT PUBLIC

13 novembre 2026

Grand oral des candidats sur le service public : le nombre de fonctionnaires, un faux problème ?

Lors du Grand Oral de France Info consacré au service public, les candidats à la présidentielle ont surtout parlé chiffres : des postes à supprimer pour les uns, des moyens supplémentaires pour les autres. Pour Hugo Spring-Ragain et Dominique Andolfatto, ce « fétichisme du nombre » passe à côté de l’essentiel : un État qui empile les missions, fabrique ses propres normes, échappe en partie aux responsables politiques et fonctionne presque sans outils de management.

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MOTS-CLES

Grand oral , candidats , élection présidentielle 2027 , fonctionnaires , France Info , service public , administration française , bureaucratie

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugo Spring-Ragain
Directeur des études à Générations Libres

Hugo Spring-Ragain est directeur des études du think tank Générations Libres.

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Dominique Andolfatto

Dominique Andolfatto est un politologue français, professeur de science politique à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté (Credespo) et chercheur associé à l'Institut des sciences sociales du politique (ISP).