Fuite de laboratoire COVID: pièces d'un puzzle mortel

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.

Les journalistes d'investigation du Sunday Times ont tenté de rassembler toutes les preuves anciennes et nouvelles pointant vers la théorie controversée des fuites de laboratoire pour découvrir les véritables origines de COVID-19, et, en examinant des centaines de documents confidentiels produits par les enquêtes en cours, ils ont publié leurs conclusions . la semaine dernière dans le rapport le plus complet sur le sujet à ce jour. Leur histoire est celle d'un orgueil incroyable et d'une insouciance mortelle, où aucun personnage n'est sans blâme pour tout ce qui s'est passé.

Ce qui a commencé comme une théorie du complot – alors que les responsables du monde entier tentaient de contenir à la fois la pandémie et toutes les informations qui ne correspondaient pas au récit choisi – trois ans plus tard est devenu fondamental dans le dossier historique. Il est clair que le COVID provient d'un laboratoire de virologie à Wuhan, et non d'un marché humide à quelques kilomètres de l'installation obscure. Ce qui n'est pas clair cependant, c'est comment nous avons atteint ce point où la négligence scientifique a déclenché une pandémie « unique dans une vie » et, par conséquent, a restreint la santé et la liberté de milliards de personnes, tout en servant les intérêts des politiciens et en enrichissant les sociétés pharmaceutiques.

Peu importe qui a profité de la situation ou comment cela a été fait, le moins que nous puissions faire est de comprendre comment la pandémie a vraiment commencé. Heureusement, le Sunday Times a fait exactement cela, et ils méritent tout le crédit. J'encourage tous ceux qui s'intéressent aux petits détails à lire eux-mêmes l'énorme rapport. Ici, je ne résumerai que les principaux points que les journalistes du Times ont découverts.

Wuhan, EcoHealth et Sars

L'histoire commence avec l'épidémie de SRAS de 2002 dans la province chinoise du Guangdong, qui a infecté 8 000 personnes dans 29 pays mais en a tué moins de 800. Bien qu'elle ne soit même pas proche de l'ampleur de la crise du COVID, le monde entier l'a remarqué, surtout parce que jusque-là , les coronavirus étaient considérés comme relativement inoffensifs. Dès qu'il s'est avéré que certains d'entre eux ne le sont pas, la Chine a lancé un programme de recherche sur les coronavirus portés par les chauves-souris dans le but d'identifier les souches dangereuses et de développer des vaccins. Le programme a été confié au Dr Shi Zengli et, vous l'avez deviné, à l'Institut de virologie de Wuhan.

Parce que ce n'était pas longtemps après le 11 septembre et que le bioterrorisme (parmi toutes les formes de terrorisme) est soudainement devenu une menace pertinente en Occident, Shi a rapidement été rejoint par l'expert anglo-américain des chauves-souris, le Dr Peter Daszak, qui dirigeait le New York- basé à but non lucratif Wildlife Trust, qui a reçu un financement américain important pour se concentrer explicitement sur la façon dont les virus peuvent sauter des animaux et des humains, en particulier ceux à potentiel pandémique.

Shi a fourni les laboratoires et le travail sur le terrain, Daszak a apporté l'argent et a mené les expériences. L'opération a été considérablement améliorée en 2009, lorsque la fiducie - elle devait être renommée «EcoHealth» en temps voulu - a reçu 18 millions de dollars pour identifier les futurs virus pandémiques, dans le cadre du programme nommé Predict. Daszak a montré sa gratitude à ses collègues chinois en redirigeant 1 million de dollars du fonds Predict vers le laboratoire de Wuhan.

Épidémie de gain de fonction

Alors que Daszak était payé pour découvrir ce qu'il pouvait en Chine, les expériences vraiment de pointe ont été menées aux États-Unis, par le virologue Ralph Beric de l'Université de Caroline du Nord. À partir du milieu des années 2000, Beric travaillait à la création d'un vaccin universel contre les virus de type SRAS, ce qui impliquait de mélanger certains agents pathogènes, d'améliorer leur puissance et de tester leur effet sur des souris «humanisées» génétiquement modifiées. En d'autres termes, la recherche de gain de fonction.

Au milieu des années 2010, cependant, la pression publique pour mettre fin aux programmes de gain de fonction était trop importante pour être ignorée aux États-Unis, jusqu'à ce que le président Obama annonce un moratoire général sur la pratique visant à assurer la sécurité publique. Cependant, la décision est intervenue après que le laboratoire de Wuhan s'est associé à Beric pour emprunter l'un de ses «designs» – un gène de pointe de coronavirus amélioré – et le combiner avec le SRAS d'origine pour créer un nouveau virus qui a été marqué par lui et Shi comme un "tueur de masse potentiel" en 2015.

À cette époque, EcoHealth était en plein essor et venait de recevoir 3,7 millions de dollars supplémentaires de l'Institut national américain de la santé (NIH) un an auparavant, dont un demi-million irait directement à l'Institut de Wuhan. Cette subvention a permis à Daszak et Shi de continuer à faire évoluer la création initiale de Baric en Chine, en s'appuyant sur des lacunes juridiques après que les États-Unis ont interdit leur type de recherche.

En 2017, le laboratoire de Wuhan était capable de produire un virus mutant qui tuait 75 % des souris humanisées auxquelles il était exposé. Les documents sur la liberté d'information (FOI) montrent que Daszak savait assez bien que ce résultat n'était pas quelque chose qu'il voudrait annoncer s'il voulait conserver son poste, il a donc simplement omis la mort des souris de son rapport d'étape annuel au NIH. , affirmant que les rongeurs ne présentaient que des symptômes "légers". En 2018, il a demandé 14 millions de dollars supplémentaires à la DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency), qui, à notre connaissance, a été refusée.

Le projet fantôme de la Chine

Pendant ce temps, heureux de prendre l'argent et l'expertise américains, les Chinois dirigeaient leur propre projet secret de gain de fonction derrière les rideaux, gardant le NIH et même Daszak et EcoHealth dans l'obscurité. Le tout aux ordres de Pékin, bien sûr, et avec l'implication directe de l'armée chinoise.

Comme des enquêtes plus récentes du département d'État américain l'ont révélé, les Chinois ont découvert une souche particulièrement dangereuse de coronavirus d'une lignée jusque-là inconnue dans la mine de cuivre de Mojiang en 2012 après la mort de six mineurs alors qu'ils y étaient exposés. Au cours des trois années suivantes, l'équipe du Dr Shi a extrait plus de 1 300 échantillons de la mine, tout en gardant la découverte - et la mort des mineurs - totalement secrète pour leurs collègues américains travaillant avec eux à Wuhan.

Parmi les souches découvertes à Mojiang figuraient les neuf virus qui étaient les seuls membres de la lignée de COVID-19 avant la pandémie, et celui qui lui était le plus étroitement lié – surnommé plus tard RaTG13 – était devenu le principal sujet de la recherche parallèle de Shi. Il a utilisé «l'évolution dirigée» pour accélérer la mutation naturelle du virus, le rendant plus mortel et plus transmissible à un rythme très accéléré. Tout en s'engageant dans les méthodes exactes proposées par Daszak à la DARPA dans la demande de subvention rejetée.

Avant même que l'argent américain ne commence à se tarir, le financement du projet fantôme était entièrement pris en charge par l'armée chinoise (APL), qui travaillait avec le laboratoire de Wuhan sur des projets secrets depuis au moins 2017 et, dans des documents stratégiques, considéraient les coronavirus issus de la bio-ingénierie comme la « nouvelle ère des armes génétiques ».

Au second semestre 2019, le plan chinois a changé de vitesse et impliquait non seulement de travailler sur une variante hautement transmissible et mortelle du RaTG13, mais aussi de commencer à proposer un vaccin contre celui-ci, avec l'intention apparente d'inoculer leur propre population avant de se propager. à des adversaires potentiels. Le développement du vaccin a été confié au propre spécialiste de l'APL, Zhou Yusen, qui a commencé à travailler sur le remède quelque temps avant novembre 2019. En mai 2020, Zhou est décédé en tombant prétendument du toit de l'Institut de Wuhan.

La fuite et la dissimulation

Au cours de la deuxième semaine de novembre 2019, trois des chercheurs du Dr Shi travaillant dans le laboratoire de Wuhan sont tombés malades avec des symptômes de coronavirus et l'un des membres de leur famille est décédé, selon une communication interceptée par le département d'État. "Nous étions convaincus qu'il s'agissait probablement du COVID-19", a déclaré un enquêteur américain au Sunday Times . "Les scientifiques de trente-cinq ans ne tombent pas très malades avec la grippe."

D'autres preuves pointant vers cet événement alors que le moment exact de la fuite a également fait surface, comme le fait que le laboratoire de Wuhan a demandé un garrot le 15 novembre pour traiter des chercheurs « exposés accidentellement » à des agents pathogènes, et que quelques jours plus tard, il a émis un demande d'achat d'un incinérateur pour assainir l'air qui était pompé hors du complexe.

Le 19 novembre, le chef de l'Académie chinoise des sciences s'est également rendu à Wuhan, porteur d'instructions directes du président Xi Jinping concernant "une situation complexe et grave". Dès lors, il s'agissait d'un verrouillage informationnel strict, et lorsque l'épidémie a commencé à devenir évidente en décembre, les autorités n'ont pas tardé à désigner le marché humide à quelques kilomètres au nord-ouest comme point zéro.

Dans les premiers mois de la pandémie, de nombreux virologues chinois et internationaux ont été chargés de trouver l'origine du COVID-19 et ont été envoyés en équipes pour tester les populations de chauves-souris dans presque toutes les grottes du Yunnan. Presque tous, sauf un : la mine de cuivre de Mojiang. Lorsqu'une équipe de scientifiques, dirigée par le Dr Alice Hughes, s'y est rendue pour effectuer des tests en juin 2020, la police chinoise est arrivée presque immédiatement, a confisqué les échantillons et a détenu l'équipe pendant 48 heures.

Hughes elle-même a été informée par les autorités qu'elle était désormais surveillée. et de garder la bouche fermée à propos de Mojiang. Après l'interdiction de rechercher des virus de chauve-souris dans toute la région du Yunnan au début de 2021, Hughes a déménagé à Hong Kong où elle a pu raconter l'histoire sans crainte de répercussions.

Le Dr Shi travaille toujours à l'Institut de virologie de Wuhan et on ne sait pas si elle est jamais retournée à la mine de Mojiang après l'épidémie de COVID-19. Comme pour d'autres virologues chinois, la question de l'origine du COVID reste un tabou scientifique, et tout le monde prétend qu'il croit toujours au récit du marché humide, de peur de vouloir attirer les ennuis.

Tiens voilà. Il a fallu moins de deux décennies à un projet de recherche pour transformer des coronavirus inoffensifs en agents pathogènes mortels capables de déclencher une pandémie mondiale. Et bien que ces enquêtes blâment principalement Pékin et ses recherches secrètes sur les armes biologiques, son avancement a été rendu possible par des responsables américains négligents, des scientifiques louches et des millions de dollars des contribuables américains.

On se demande seulement si nous obtiendrons un jour des rapports aussi détaillés sur ce qui s'est passé à huis clos après le début de la pandémie. Exposer l'origine du virus est une chose ; dévoiler les mécanismes derrière notre réponse collectivement catastrophique à la pandémie en est une autre. Néanmoins, l'histoire de ce qui s'est passé à Wuhan est toujours une histoire remarquable de vice humain effréné, évidente maintenant que presque toutes les pièces sont en place. Pour les personnes intéressées, le rapport complet beaucoup plus détaillé du Sunday Times peut être lu ici.

Cet article a été publié initialement sur The European Conservative : cliquez ICI