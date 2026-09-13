ATLANTI-CULTURE
13 septembre 2026
"Frédéric Vasseur, En piste, Une vie au coeur des courses automobiles" de Jean-Michel Desnoues : la carrière "à toute allure" du patron de Ferrari. Accrochez-vous !
Le livre "Frédéric Vasseur, En piste, Une vie au coeur des courses automobiles" de Jean-Michel Desnoues est publié chez City Edition.
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A PROPOS DES AUTEURS
Agnès Carlier de Laborderie est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Agnès Carlier de Laborderie est chroniqueuse pour Culture-Tops. Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).