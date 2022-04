François Hollande ne s’est pas aperçu que le Parti socialiste était mort !

François Hollande a mis en garde le Parti socialiste contre tout accord avec Jean-Luc Mélenchon et La France insoumise pour les élections législatives.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

On le croyait au cimetière des éléphants où il reposait avec d’autres éléphants de son parti. Telle était la place que, pensions-nous, il avait choisie. Soudainement, de ce cimetière, on a entendu un barrissement. C’était François Hollande qui barrissait.

Il a mis en garde le Parti socialiste contre tout accord avec Mélenchon. Hollande n’a jamais pardonné au patron de La France insoumise d’avoir quitté le PS. Pas plus qu’il ne lui pardonne d’avoir fait plus de 20% à la présidentielle alors qu’Anne Hidalgo, qu’il soutenait (très mollement il est vrai) n’a même pas atteint 5%.

François Hollande a été ferme, définitif et cassant. Toute alliance avec Mélenchon serait, a-t-il dit, « inacceptable ». Car, a-t-il expliqué, « il ne professe pas les mêmes valeurs que nous ». Les valeurs de Mélenchon on les connaît : elles se situent quelque part entre le petit livre rouge du président Mao et le Coran. Quant aux valeurs du PS, comment les trouver dans un parti aussi démonétisé ?

Toutefois Hollande n’a pas entièrement tort quand il pronostique la mort du PS au cas où son parti ferait alliance avec Mélenchon. Ce dernier n’en ferait qu’une bouchée. Car il ne déteste pas aussi se nourrir de cadavres.

Mais là où l’ancien président de la République a entièrement tort, c’est quand il refuse de voir que son parti est déjà mort. Reste qu’en s’exprimant de la sorte, il nous permet de découvrir – ô surprise ! - que lui ne l’est pas. Pourtant, nous avons quelques doutes sur cette question…

À Lire Aussi

Connaissez-vous la « droite décomplexée » ?