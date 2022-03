Finlande : radioscopie des secrets militaires d’une "neutralité" très armée

La Première ministre finlandaise Sanna Marin et le ministre de la Défense Antti Kaikkonen lors d'une conférence de presse, le 28 février 2022.

Atlantico : La Finlande a une politique de neutralité. Pourtant, sa stratégie de défense est également bien préparée, à proximité de la frontière russe. Comment résumeriez-vous et expliqueriez-vous la philosophie de l'armée finlandaise et le concept de "défense totale" ?

Charly Salonius-Pasternak : La Finlande n'est pas neutre, elle n'est tout simplement pas membre de l'OTAN. L'adhésion de la Finlande à l'UE (depuis 1995) et à la zone euro (1999) signifie qu'elle est alliée politiquement et économiquement. Certains, dont je fais partie, affirment même que suite à l'accord de Lisbonne (2009) avec son article 42.7 de " défense mutuelle ", la Finlande est militairement alliée. Après les attaques terroristes de 2015, la France a demandé aux membres de l'UE un soutien au titre de cet article, et la Finlande a répondu (en envoyant des soldats finlandais au Liban pour soulager les soldats français qui devaient aller ailleurs). La position officielle finlandaise telle qu'indiquée dans les documents est que "la Finlande n'est pas membre d'une alliance militaire", mais que la coopération bi- et multilatérale, du niveau tactique militaire au niveau politique stratégique, est un élément central des politiques de sécurité et de défense actuelles de la Finlande.

La défense de la Finlande est bien planifiée et moderne, combinant une très grande armée de campagne composée de réservistes entraînés avec le plus grand parc d'artillerie d'Europe, des quantités importantes de systèmes antichars et une "pointe de lance" de haute technologie, comprenant des systèmes avancés de collecte de renseignements et de frappe à longue portée. Contrairement à la plupart des pays européens, la Finlande n'a pas démantelé son système de défense territoriale dans l'environnement sécuritaire euphorique de l'après-guerre froide. Au contraire, elle a continué à moderniser ses systèmes, sa doctrine et sa formation pour tenir compte de l'évolution de la société, de la technologie militaire et des capacités russes.

La philosophie fondamentale repose sur la dissuasion : créer un système de défense si performant que personne n'essaierait même d'attaquer la Finlande. À défaut, l'idée est de perturber l'attaquant et de lui causer d'importants dommages et pertes, y compris à l'intérieur de ses frontières.

L'approche finlandaise de la "sécurité sociétale globale" est fondamentalement un concept modernisé de "défense totale" élargi pour couvrir et se préparer à toutes sortes de perturbations sociétales potentielles, des tempêtes massives aux accidents industriels en passant par les guerres in extremis. L'objectif fondamental est d'inclure non seulement le gouvernement, mais aussi le secteur privé, les ONG et même les citoyens individuels dans les efforts visant à rendre l'ensemble de la société plus résiliente en cas de crise. L'aspect essentiel n'est pas seulement l'élaboration de plans, mais aussi la réalisation d'exercices fréquents dans tout le pays, afin de s'assurer que les principaux acteurs se connaissent et comprennent les rôles qu'ils ont à jouer et ce que les autres attendent d'eux. Les événements survenus en Ukraine et les leçons qui en ont été tirées ont déjà commencé à être intégrés dans ce processus, dans un effort continu pour l'améliorer.

Quels sont les points forts de l'armée finlandaise ? Et quelles sont leurs faiblesses ?

Les deux principaux atouts de la Finlande sont une très forte "volonté de défense" nationale et un système de défense opérationnel. Ce dernier signifie que tous les achats sont, dès le départ, intégrés dans le plan de défense global et évalués par rapport à ce qui sera probablement nécessaire à l'avenir, c'est-à-dire les capacités potentielles de la Russie. L'armée de l'air finlandaise est très moderne et la récente décision d'acheter soixante-quatre avions à réaction F-35 dans le cadre des plans d'acquisition à long terme poursuivra cette tendance. La marine finlandaise est relativement petite mais moderne et entièrement conçue pour opérer dans l'environnement unique de la mer Baltique et de l'Arctique. L'armée de campagne mobilisée est de 280 000 soldats, mais il y a quelque 900 000 réservistes formés disponibles. L'aspect le plus important de cette situation est que la Finlande peut donc assez facilement exploiter les compétences civiles des réservistes, par exemple en matière de cybersécurité, de logistique, de prévisions météorologiques ou de communications. La plus grande faiblesse est peut-être l'asymétrie de taille entre la Russie et la Finlande, et l'absence d'un ensemble d'alliés fondé sur un traité, même si la coopération et l'interopérabilité entre la Finlande et de nombreux membres de l'OTAN sont très profondes.

Comment la position géographique particulière de la Finlande, à côté de la Russie et avec les paysages complexes du nord, a-t-elle pu influencer la réponse militaire ?

Un vieux dicton finlandais dit : "Nous ne pouvons rien faire contre la géographie", ce qui nous rappelle brutalement que la Russie et la Finlande partagent une longue frontière (1340 km) et qu'en fin de compte, les relations ne peuvent être que gérées, jamais résolues. Il en résulte un "paradoxe" dans lequel les Finlandais reconnaissent la nécessité d'une relation fonctionnelle avec la Russie (y compris le commerce, le tourisme, les échanges culturels, etc.), tout en sachant que la seule menace existentielle possible pour la Finlande est la Russie. ), tout en reconnaissant que la seule menace existentielle possible pour la Finlande est la Russie. Les autorités finlandaises coopèrent assez bien avec leurs homologues russes (par exemple les gardes-frontières), mais ne se font aucune illusion quant au large éventail d'outils que la Russie peut utiliser pour tenter d'influencer (négativement) ses voisins. Ce réalisme - et les nombreuses guerres avec la Russie - ont rendu le travail des forces de défense finlandaises un peu plus facile au cours des 105 dernières années d'indépendance, car elles se concentrent sur la Russie et sur la manière de la dissuader d'attaquer (à nouveau) la Finlande.

Dans le contexte de la guerre ukrainienne, la Finlande envisagerait de quitter la neutralité. Qu'arriverait-il au pays en cas d'agression militaire de la Russie ? Comment pourrait-elle gérer la situation ?

Comme je l'ai dit plus haut, la Finlande n'est pas neutre depuis de nombreuses décennies. Cependant, ce qui est clair, c'est que la population finlandaise s'est résolument tournée vers le soutien à l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Le soutien à l'adhésion a plus que doublé en l'espace de quelques mois, de nombreux sondages indépendants situant désormais le soutien à la candidature de la Finlande à l'OTAN autour de 60-65%. En conséquence, l'élite politique finlandaise a entamé un processus visant à débattre publiquement de l'évolution de l'environnement de la politique de sécurité de la Finlande, puis à prendre une décision sur la demande (ou non) d'adhésion à l'OTAN. Si tous les partis du parlement finlandais ne se sont pas prononcés en faveur d'une demande d'adhésion à l'OTAN, tous ont publiquement changé de position (par exemple, ils sont passés de l'opposition à l'adhésion à l'ouverture), et l'on s'attend à ce que les positions se clarifient en l'espace de quelques mois.

La nature de l'agression de la Russie déterminera l'ampleur de la réponse de la Finlande, car une mobilisation totale de la société serait évidemment coûteuse sur le plan économique et spécialement à maintenir sur une longue période. Bien sûr, la capacité de la Russie à manier des armes nucléaires rendra toujours la composante militaire asymétrique, en particulier tant que la Finlande ne bénéficiera pas d'une "dissuasion étendue" en tant que membre d'une alliance nucléaire telle que l'OTAN, mais en dehors de cela, la Finlande est assez bien préparée.

