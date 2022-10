Finis les marchés traditionnels de Noël : découvrez avec nous les marchés de Noël de gauche !

Le marché de Noël de Strasbourg est le plus fréquenté de France.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le marché de Noël de Strasbourg est le plus fréquenté de France. 2 millions de visiteurs s’y rendent chaque année. Ceux qui comptent y aller cette année feraient bien de prendre connaissance de la charte édictée par la mairie de la ville.

Elle encadre très strictement ce qui est permis ou pas de vendre sur les étals de ce marché de Noël. Elle dit ce qui est autorisé ou pas, ce qui est licite ou illicite. Ou pour utiliser une langue qu’affectionne la mairie écologiste de Strasbourg, ce qui est haram ou halal.

Est interdite la vente de champagne. Ça, on a compris. Car il n’y a aucune raison de faire la fête à Noël, jour triste et maudit pour certains. On ne pourra pas également acheter de la tartiflette. Là, on rend les armes : quels sont les méfaits de la tartiflette ?

Noël pose un vrai problème aux écologistes de Strasbourg : c’est une fête chrétienne. Et ça, c’est intolérable. C’est pourquoi sur ce marché, la vente de crucifix a été interdite.

Mais la mairie de Strasbourg doit avoir ses raisons. En effet, les caméras de vidéosurveillance qu’elle a installées dans la grotte de Bethléem n’ont enregistré aucune image fiable de l’accouchement de Marie...

Pour la petite histoire, notons que pour vous consoler de la privation de champagne, vous pourrez vous abreuver avec de la liqueur de pain d’épice. Et là les bras nous en tombent : pourquoi n’ont-ils pas interdit les sapins ? On les coupe et ça doit leur faire mal : les écolos de Strasbourg sont des gens sans cœur.

Mais pour enfoncer le clou, le sommet de cette démarche imbécile, il faut regarder en détails la liste des produits interdits. Dans cet inventaire, on trouve en bonne place le serre-tête. Pourquoi ? Une amie grenouille de bénitier a éclairé notre lanterne : cet accessoire vestimentaire est porté par les pieuses jeunes filles catholiques. À part ça, vous avez toujours envie de vous rendre à Strasbourg ?

PS : On avait oublié de vous dire que les loukoums sont autorisés à la vente.

